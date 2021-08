Nieto de Reinaldo Sánchez llegó con todo a Wanderers: “No sé cuál refuerzo es más malo que el otro”

El nuevo director de Santiago Wanderers y nieto de Reinaldo Sánchez, el nuevo controlador del club, Matías Sánchez, llegó a hacerse cargo de la comisión fútbol de los caturros, y lo hizo pisando fuerte criticando duramente a los refuerzos.

En conversación con el programa “Control Dirigido”, el nuevo director del Decano disparó con todo contra Diego Vallejos, Maicol Cabrera, Facundo Kidd y José Manuel Aja.

“Viendo la parte deportiva… deja mucho que desear. El diagnóstico es que los veedores, no sé que veían, porque los cuatros refuerzos que trajeron, no sé cuál es más malo que el otro”, comentó de entrada.

Luego apuntó sus dardos contra Diego Vallejos: “Hay un delantero que es el señor Vallejos, que metió un gol. No sé cómo metió un gol de cabeza porque fue un gol bueno pero no corre, no engancha, no mete. Para mí es un jugador totalmente malísimo… No sé porqué lo trajeron. Jugó cuatro partidos en el equipo donde estaba y no lo ponían de titular. Y también, no es un jugador que gane mal”, lanzó.

Luego vino el turno de criticar a Maicol Cabrera: “No tengo palabras para definir la falta de finiquito y de talento que tiene para aguantar una pelota. A ese nivel no sé cómo lo trajeron. Y también gana un buen sueldo”, tiró.

El nieto del expresidente de la ANFP también tuvo palabras para José Manuel Aja: “Es un central, puede servir, pero ha estado lesionado todo el campeonato. Venía con lesiones, yo no sé si vieron esas lesiones con que llegó, pero no da el ancho”.

Y cerró con Facundo Kidd: “No es un lateral de mala calidad, pero si uno va a traer un refuerzo obviamente es para que rinda, y en este caso Kidd no ha dado el ancho”.