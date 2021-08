Matías Fernández se confiesa: “Cuando me fui a probar a Colo Colo me desmayé”

Matías Fernández es uno de esos futbolistas que a lo largo de su carrera siempre prefirió hablar más dentro de la cancha que fuera de ella.

De pocas entrevistas en su vida, el Mati rompió el silencio y en una conversación distendida en Instagram junto a Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega, habló sobre varios aspectos de su carrera.

El mediocampista de La Serena recordó sus inicios y cómo llegó a Colo Colo tras disputar un torneo juvenil con San Luis de Quillota en el sur.

“Yo jugaba en La Calera, pero me invitaron de San Luis a jugar en un campeonato en el sur. No sé hasta qué fase llegamos, pero enfrentamos los grandes. Cuando volví, me llamaron de los tres equipos. Como me gustaba Colo Colo, me fui para allá”, reveló.

Una vez en Macul, Fernández reveló una historia inédita: “Fui a una prueba y me desmayé, porque no había tomado desayuno. Con todo el nervio, y porque habíamos viajado temprano. Entonces después llegó el papá de Marcelo Espina y me dijo ‘quedaste’. Yo no sabía por qué, si me había desmayado”, reveló entre risas.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue cuando Fernández reveló por qué le costó tanto adaptarse al fútbol europeo.

“Claudio Borghi me dio confianza en Colo Colo y el equipo tenía un juego que me acomodaba. En otro equipos uno tiene que adaptarse”, reconoció el futbolista.

“Al principio uno cree que es al revés, pero hay que adaptarse al estilo. Me costaban los cambios. Después fui aprendiendo y madurando futbolísticamente”, agregó.