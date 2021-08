Santiago García, sostén del líder La Calera: “Klose fue uno de los mejores que enfrenté; acá en Chile, Holgado”

Santiago García tiene un currículum envidiable. Tras surgir en Rosario Central, el zaguero argentino jugó en la Serie A de Italia, donde defendió al Palermo y al Novara, antes de partir a la Bundesliga de Alemania, donde estuvo cuatro temporadas en el Werder Bremen.

A mediados de 2017, el rosarino pegó la vuelta a América, para jugar dos campañas en el Toluca. Hasta que llegó el llamado de Unión La Calera, que sorprendió con su fichaje a comienzos de 2020.

En su año de estreno en los “cementeros” se convirtió en figura no sólo del equipo, sino también del fútbol nacional, integrando la oncena ideal de los Premios El Gráfico. En este 2021, a los 33 años, va por el primer título colectivo de su carrera con el cuadro calerano, el líder de la tabla, que recibirá a Universidad de Chile este domingo y a Colo Colo el próximo miércoles.

¿Qué te atrajo para venir a La Calera?

—Todos me hablaron súper bien de La Calera. Mi hermano (Manuel, su mellizo que jugó en San Luis y ahora está en Santa Cruz) había vivido en Concón y me había dicho que era un lugar muy lindo, así que me atrajo esa idea de vivir en la playa y de estar cerca de Argentina después de tanto tiempo. Me sedujo jugar la Sudamericana y por suerte ha salido todo más o menos como quería.

¿Qué te ha parecido el fútbol chileno en este año y medio?

—Me ha gustado que la mayoría de los equipos tienen buenas propuestas de juego, que todos intentan y arriesgan. Eso me llama mucho la atención.

¿Qué les faltó en el torneo pasado? Tuvieron varias oportunidades para pasar a la UC…

—Sí. A lo mejor nos faltó ese “pelín” en lo físico, porque jugábamos casi siempre los mismos. Al no tener recambio, nos costó bastante el sprint final, el quedarnos sin piernas, pero fue un año súper positivo igual.

¿No cuajó bien Marcogiuseppe en el arranque de éste?

—Podríamos decir que también tuvimos varios inconvenientes en el club, que no teníamos muchas herramientas que hemos tenido anteriormente, como una buena cancha para el entrenamiento, que fue clave. No es para echarle la culpa a él, a los jugadores ni a nadie, fue una combinación donde no llegamos a congeniar en tan poco tiempo de trabajo.

Y “Paqui” Meneghini, ¿qué te parece como DT?

—Me habían hablado muy bien de él los chicos que estaban antes en el club y, por suerte, hasta el día de hoy estamos haciendo un buen trabajo. La sencillez con que trabaja es lo que más me agradó de él, con su mensaje te deja claras las cosas que quiere.

¿Cuál es el objetivo para este campeonato?

—Seguir así, de a poquito. Sabemos que a lo mejor tenemos desventajas, por la diferencia de planteles y jugadores, pero esto es día a día. Es un camino largo, de resistencia, y falta una vuelta entera, así que por ahora no pensamos en el título.

Pero si le ganan a la “U”, terminando la primera rueda, ¿se empiezan a ilusionar en serio?

—Como te digo, esto es pasito a pasito. Este camino es difícil, más en un plantel como el nuestro, donde tenemos buenos jugadores, pero el recambio mucho nos cuesta, como el año pasado. Vamos partido a partido.

¿Algún resguardo especial con Larrivey este domingo? ¿Lo tienes estudiado?

—Sí, aparte ya he jugado en contra de él en Italia y acá. Lo conozco, así que será un lindo duelo.

¿Qué delantero te ha costado más marcar en tu carrera?

—Klose, en la Lazio, estaba en un buen momento. Ahí me llamó la atención su juego, fue uno de los mejores.

¿Y acá en Chile?

—Acá en Chile, Holgado, de Audax, me llamó mucho la atención también. Es un chico con unas capacidades increíbles.

Después de la “U” viene Colo Colo, semanita dura…

—Sí, tenemos partidos seguidos duros, contra equipos que son muy fuertes, pero lo más importante es el próximo, después veremos.

¿Qué tiene pensado Santiago García para su futuro? ¿Quieres estar harto tiempo en Chile, volver a Europa o a Argentina?

—Sinceramente, todavía no me pongo en mente algo concreto. Sí me gustan los temas relacionados con el fútbol, con la dirección deportiva, con ser manager, algo por el estilo. Estoy estudiando para formarme en eso, pero no tengo un lugar especial.