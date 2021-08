“Nosotros pagamos su salario”: DT del Blackburn Rovers golpea la mesa por Brereton

El director técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, golpeó la mesa respecto a la situación de Ben Brereton Díaz, quien no contaría con autorización de parte de su club para viajar a Sudamérica y disputar la triple fecha de las eliminatorias con la Roja.

“Me parece que a Ben no se le dará permiso para ir, si eso cambia en los próximos días, esperaremos y veremos, pero no se le dará permiso para ir en línea con todos los que quieran ir a Sudamérica, o cualquier país de la lista roja de la Premier League o la EFL”, declaró Mowbray, según consigna Lancashire Telegraph.

Tony Mowbray, DT del Blackburn Rovers / Foto: rovers.co.uk

El DT de los Rovers fue más allá y reconoció que tuvo un contacto con la Federación Chilena de Fútbol por el caso de “Big-Ben”. “Obviamente quieren que Ben se involucre y harán todo lo posible para proteger a su Federación y nosotros tenemos que proteger a nuestro club de fútbol”, sostuvo.

Ante eso, el entrenador de Brereton en Inglaterra fue tajante: “prefiero que marque goles para nuestro club y nos ayude a ganar partidos. Nosotros pagamos su salario y creo que el club debería asumir que tienen que cuidar del club”.

“Dependerá de la FIFA qué sanciones puedan sufrir esos jugadores”

Tony Mowbray puso énfasis en el tiempo que perdería a Brereton ante su eventual viaje a Sudamérica. “No es ideal para nosotros, de ninguna manera, ya sea un país verde o un país ámbar, él no habría regresado hasta el sábado por la mañana, por lo que habría sido muy poco probable que volara a la mitad de camino alrededor del mundo, consiga bajar de un vuelo y luego venir a jugar”, estableció..

Para cerrar, el entrenador del Blackburn Rovers declaró lo siguiente: “veamos qué traen los próximos días, qué hace la FIFA, qué hace la FA. Parece que ellos, junto con la Premier League y la EFL, han dicho que los jugadores no tendrán que irse y me parece que el gobierno no está dando ningún margen para no poner en cuarentena a su regreso y estamos un poco estancados. En última instancia, dependerá de la FIFA qué sanciones puedan sufrir esos jugadores”.