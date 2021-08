“Viejo c…, cagón de mierda”: los duros insultos de Alarcón a Astorga en Santiago Wanderers

Santiago Wanderers vive una crisis absoluta. Durante la derrota 2-1 en el Elías Figuroa Brander ante Unión Española -que hunde aún más al “Decano” en el último lugar de la tabla de posiciones-, el defensa Francisco Alarcón le propinó duros insultos al entrenador Emiliano Astorga.

Cuando el reloj marca 65 minutos y Wanderers ya caída por 2-1, el director técnico caturro decidió sacar del campo de juego a Alarcón y hacer ingresar al uruguayo José Manuel Aja en su lugar.

En ese contexto, las cámaras de la transmisión oficial de TNT Sports captaron al futbolista formado en Unión Española lanzando fuertes palabras contra su entrenador.

“Viejo c…, cagón de mierda”, le dijo Alarcón a Astorga a modo de protesta por sacarlo de la cancha. Posteriormente, el zaguero wanderino se descargó dándole golpes a una butaca del banco de suplentes.

Astorga: “No me di cuenta”

Después del partido disputado en Playa Ancha, a Emiliano Astorga se le preguntó por esta situación. En su respuesta, el adiestrador de Wanderers aseguró que no se percató de los insultos de Francisco Alarcón.

“No sé. No me di cuenta. Estaba tan metido en el partido, que no lo escuché. No tengo idea”, declaró el entrenador del elenco de Valparaíso.

Eso sí, Astorga estableció que “si (Francisco Alarcón) me insultó es una falta de respeto grande, pero no podría opinar porque no sé lo que pasó”.

“A veces son reacciones normales. Trato de evitar situaciones, tenía amarilla y había hecho una falta grave que lo perdonaron. No busco perjudicar al jugador”, agregó.

Más allá de aquello, el directo técnico del colista de Primera División sostuvo que “yo me dirijo con respeto a los jugadores, me puedo equivocar, pero hablo siempre con respeto. Tendría que conversarlo personalmente con él (Alarcón) o con el grupo para saber si es que fue así”.