Claudio Bravo responde duramente por rumor sobre ausencia en la Roja

Una noticia bastante preocupante sacudió a los fanáticos de la Selección durante esta mañana, luego de que se viralizaran unas supuestas declaraciones que hizo el arquero Claudio Bravo, dejando entrever que no vendría a disputar la triple fecha clasificatoria de septiembre.

“El problema es que los que te pagan son los clubes y te tienes que regir bajos sus órdenes. Y en eso hay que tener cuidado”, fue lo que compartió el capitán de la Roja con el programa Metropolis Central de Radio La Clave.

El mensaje fue compartido por varios medios de comunicación, generando gran revuelo en el país, más aun considerando que otras figuras de la Roja, como Arturo Vidal y Gary Medel, habían afirmado que pese a las restricciones, vendrían al país.

Pero luego de horas de especulación, el propio guardameta salió a acallar los rumores por medio de su cuenta de Twitter, donde respondió a una publicación de radio Biobío, donde informaban sobre la no llegada del jugador del Real Betis.

“¿Me pueden enviar la entrevista? que yo sepa no me he referido en ningún lugar a este tema y mucho menos me han contactado para ello”, dijo Bravo, quien también contestó a las críticas de un aficionado, quien lo emplazó por esta situación.

“¿Envíame el audio o el vídeo de la nota? No me he referido a este tema en ningún sitio y mucho menos me han contactado para hablar. No crea todo! No haga juicio antes de”, indicó el portero en la misma red social.

Envíame el audio o el vídeo de la nota? No me he referido a este tema en ningún sitio y mucho menos me han contactado para hablar. No crea todo! No haga juicio antes de… — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 28, 2021