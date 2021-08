“Siempre estaré”: Claudio Bravo confirma que viajará para la triple fecha de clasificatorias

El arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, confirmó a través de redes sociales que viajará al país para sumarse a la Roja y estar presente en la triple fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

El portero del Betis confirmó su viaje a Chile luego que el TAS rechazara las medidas cautelares que impuso la Liga de España en contra de los seleccionados sudamericanos, a quienes les había impedido trasladarse hasta Sudamérica para decir presente en las eliminatorias.

“Es un orgullo y privilegio… siempre estaré @LaRoja vamos con todo”, publicó el portero de la selección en su cuenta de Twitter.

Es un orgullo y privilegio 👌🏻 siempre estaré 💪🏻@LaRoja vamos con todo!!! pic.twitter.com/hYsSCMwtiL — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 29, 2021

Vidal llegó a Chile

En tanto durante la mañana de este domingo, el volante Arturo Vidal llegó a Chile asegurando que “nunca tuvimos problemas con el Inter (para viajar), por eso estoy acá. Espero rendir al máximo y sacar la mayor cantidad de puntos”.

“No he hablado con el resto de los seleccionados, solo con Alexis. Él está un poco triste, pero recuperado que es lo importante”, agregó.

Respecto a la decisión de algunas ligas europeas de no ceder jugadores sudamericanos para los duelos clasificatorios, Vidal dijo que “cada país tiene sus reglas, yo ahí no me meto. Lo importante es que traten de llegar todos los jugadores. Yo ya estoy acá y espero que la Selección se prepare bien y saquemos la cantidad de puntos que necesitamos”.