El duro cara a cara de Diego Valdés con su DT en México en pleno partido

El mediocampista chileno Diego Valdés, quien fue convocado por Martín Lasarte a la Roja para la triple fecha eliminatoria de septiembre, protagonizó un fuerte altercado con su entrenador en pleno desarrollo de un partido.

Durante el duelo entre Santos Laguna y Juárez por la fecha 7 del Apertura 2021-2022 de la Liga MX, Valdés tuvo un duro a cara a cara con el DT uruguayo Guillermo Almada, luego de que este último decidiera sacar del campo de juego al chileno.

Cuando Valdés salió de la cancha en el minuto 74, siendo reemplazado por el neerlandés Alessio da Cruz, de inmediato expresó su furia, dándole golpes a las butacas del banco de suplentes y lanzando al suelo una botella.

Ante ello, Guillermo Almada reaccionó inmediatamente y recomió fuertemente al futbolista formado en Audax Italiano. Eso sí, el seleccionado chileno no se quedó callado y le respondió a su entrenador.

Almada y el “berrinche” de Diego Valdés

En la conferencia de prensa posterior al partido, Almada se refirió a esta situación. “Lo de Diego es comprensible, cuando uno hace un cambio y quiere seguir jugando, fui a aclararle situaciones que no me gusta dejar en el aire, le di una opinión que le quería dar, él la oyó y lo atendió, nada más”, dijo.

“Yo fui jugador de futbol y lo entiendo, uno cuando sale no va a salir feliz, pero cualquier cosa tenemos que conversarlo a la interna, no me gusta que los jugadores hagan berrinche, no me gusta dejar cabos sueltos, él es una gran persona y un jugador importante para nosotros”, agregó.

En lo futbolístico, Santos Laguna se impuso por 2-0. El primer gol lo anotó el ecuatoriano Félix Torres (56’) tras asistencia de Diego Valdés, mientras que el segundo fue obra de Alessio da Cruz (90+1’).