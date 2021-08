Poyet en su adiós de la UC: “Podemos hablar de muchas cosas, pero no creo que sea el momento de dar muchas explicaciones”

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Juan Tagle y José María Buljubasich, el entrenador uruguayo Gustavo Poyet entregó sus primeras declaraciones públicas tras hacerse oficial su salida de Universidad Católica.

“Nunca es lindo estar en esta posición, pero unas pequeñas palabras de agradecimiento. Vine a Chile por un reto muy personal y Católica me dio esa oportunidad, hubo muchos momentos durante la temporada en los que me entusiasmé y pensé que lograríamos eso que vine a buscar, lamentablemente no pudimos conjuntamente lograr la racha necesaria de triunfos, la consistencia, sobretodo durante el campeonato local, lo que no nos permitió en este momento estar en la punta”, partió expresando el DT charrúa.

“Iba logrando los objetivos a corto plazo, la Supercopa, el tema de la Copa Libertadores, uno se entusiasma y piensa que esa racha de partidos en el campeonato va a llegar. Podemos hablar de muchas cosas, pero no creo que sea el momento de dar muchas explicaciones”, continuó.

En cuanto al momento en que se concretó su salida de la UC, Poyet explicó que “después de una reunión muy amistosa con el presidente y ‘Tati’ esta mañana, siempre en búsqueda de lo mejor para el equipo y la institución, decidimos que lo mejor era separaremos, entendiendo lo que pasó y lo que queda, que es lo más importante”.

Más allá de aquello, el ahora exentrenador cruzado estableció que “en particular aprendí mucho, fue una experiencia espectacular. Me habían hablado mucho de Católica y puedo confirmar todo lo que me dijo la gente que me empujó a venir a este club. En ese aspecto, mi opinión no cambia en nada por estar en esta situación, lo disfruté mucho”.

Poyet a los jugadores: “No tengo nada que reprocharles”

Por otro lado, Gustavo Poyet habló de la fanaticada de la UC. “Agradecerle al hincha. Sé que la gente se va a quedar con la imagen de los últimos partidos, pero yo la respuesta que tuve de la gente en las calles, de estas hermosas calles, sobre todo de Las Condes, ha sido espectacular, un respeto impresionante”, comentó.

En cuanto a su plantel, el uruguayo manifestó lo siguiente: “un muy especial agradecimiento a los jugadores, no tengo nada que reprocharles, lo intentaron, me ayudaron, lo discutimos, le buscamos la vuelta, lo intentamos. Como dije antes, en grandes partidos nos mirábamos y coincidíamos que lo habíamos logrado, pero por alguna razón después algo pasaba”.

“Ahora desearles lo mejor, creo que esta decisión es en búsqueda de lograr el último objetivo y más importante que es ganar el tetracampeonato. Le deseo toda la suerte al club, a los jugadores y al próximo cuerpo técnico para que pueda lograr esa racha de triunfos y ganar el campeonato”, cerró.