Ben no viene: Lasarte busca nuevo acompañante para Eduardo Vargas

“Estoy realmente decepcionado por la posición en la que me encuentro”. Con un posteo en Instagram, Ben Brereton confirmó la mala noticia que se esperaba: no podrá viajar a Chile para los partidos clasificatorios contra Brasil (este jueves), Ecuador (el domingo) y Colombia (el 9 de septiembre).

Al más puro estilo inglés, ése al que le encanta diferenciarse del resto del mundo, la Premier League y la EFL, donde juega el delantero del Blackburn Rovers, no dieron su brazo a torcer y no prestarán a sus jugadores, por lo que tampoco viene Francisco Sierralta. “Todo mi apoyo y éxito a la ‘Roja’ y a mis compañeros para las Eliminatorias”, agregó el atacante en su publicación.

Así, Martín Lasarte, que ya no podía contar con Alexis Sánchez por lesión, se queda sin su gran descubrimiento en la Copa América, aquel ariete que supo entenderse de entrada con Eduardo Vargas ante la ausencia del tocopillano. Por eso, “Machete” tendrá esta semana para probar a los candidatos a reemplazar a Ben para acompañar al inamovible “Turboman”, con Diego Valencia llamado de emergencia, para una triple fecha sin margen de error.

Carlos Palacios – Inter de Porto Alegre (Brasil)

Ha disputado 10 partidos por el “Colorado” después de la Copa América, sumando Brasileirao y Libertadores, aunque casi siempre lo ha hecho entrando desde la banca para jugar los últimos minutos. De hecho, fue titular en apenas uno de esa decena de encuentros. Su aporte ofensivo ha sido escaso, sin goles y con sólo una asistencia en este período.

Jean Meneses – León (México)

En los últimos tiempos, es uno de los jugadores que más se ha ido metiendo en el equipo estelar de la “Roja”, aunque con una función más sacrificada, muy comprometida con lo defensivo. Sumó minutos en todos los partidos de la Copa América, tal como lo venía haciendo en las Clasificatorias. Post torneo continental lleva nueve encuentros en su club en diferentes competiciones, con un gol.

Robbie Robinson – Inter Miami (Estados Unidos)

Vendría siendo una especie de “sucesor natural” de Brereton, ya que tiene madre chilena y eso le permitió ser convocado. Tal como Ben, puede acompañar desde atrás a Vargas cargado por la banda izquierda, como lo hace con Gonzalo Higuaín en su club. Llega con continuidad y en racha, con tres goles en siete partidos de la MLS desde el 21 de julio en adelante.

Luis Jiménez – Palestino

Otro que llega en racha, pese a que los “árabes” no están teniendo un buen Campeonato Nacional. El “Mago”, quien fue considerado por Lasarte para la doble fecha eliminatoria ante Argentina y Bolivia, pero no para la Copa América, no ha parado de anotar después de su paso por la “Roja”. Entre torneo y Copa Chile, en el segundo semestre suma 10 goles.

Iván Morales – Colo Colo

Su gran temporada en el “Cacique” le abrió las puertas de la Selección. Sumando Campeonato Nacional y Copa Chile, lleva 15 goles en la campaña 2021, 10 de ellos desde julio en adelante. Varios de ellos fueron mediante lanzamientos penales, donde parecía infalible, pero viene de fallar uno el domingo en la derrota ante Cobresal.

Diego Valencia – Universidad Católica

Llamado de emergencia ayer, ha experimentado un crecimiento notable en la UC. Está viviendo por lejos su temporada más goleadora, con seis tantos en el Campeonato Nacional, uno en la Copa Chile y dos en la Libertadores. Tal como Morales, no tuvo un buen último apronte, ya que fue expulsado en la caída del sábado ante Palestino.