Pato Yáñez sobre Robbie Robinson: “Esto de que llegue y que el jueves tenga la chance de jugar, yo me niego”

Patricio Yáñez, exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo, manifestó una tajante opinión respecto a la posibilidad de que Robbie Robinson, delantero del Inter Miami FC, pueda jugar este jueves ante Brasil en el Estadio Monumental, por las clasificatorias sudamericanas a Qatar 2022.

Desde su tribuna en ESPN, el mundialista en España 1982 partió planteando lo siguiente: “tenemos una pobreza tremenda. ¿Cuándo se había visto en procesos anteriores que llegara un jugador a la Selección a enfrentar a Brasil, Ecuador y Colombia, sin conocer a los jugadores, sin tener un solo entrenamiento?”.

“Y hoy en las redes sociales, que a algunos les gustan y están ahí presentes, hacíamos la pregunta de quién debería ser el acompañante de Vargas. Si Morales, Meneses o Robinson… ¡Fue masacre lo de Robinson!”, continuó.

En ese sentido, Pato Yáñez afirmó que “son encuestas que a lo mejor no tienen un volumen interesante, pero que reflejan una pobreza y no porque no tenga méritos para estar el día de mañana en la Selección o pueda estar en unos trabajos que realizan en Pinto Durán”.

“Tiene condiciones, es un diestro que juega por izquierda, que no desborda demasiado, porque tiene la tendencia a ser un nueve y jugar por dentro, pero esto de que llegue y que el jueves tenga la chance de jugar, yo me niego”, agregó el campeón de la Libertadores 1991 con Colo Colo sobre el delantero de 22 años chileno-estadounidense.

Para cerrar su punto, quien surgiera como futbolista en San Luis de Quillot sostuvo que “a lo que voy es que la gente piensa que acá llega un jugador y que nos va a resolver los problemas que tenemos en ofensiva”.

Cabe recordar que Robbie Robinson fue la gran sorpresa en la nómina de Martín Lasarte en la Roja para la triple fecha eliminatoria de septiembre, en la que Chile tendrá que enfrentar a Brasil en casa y a Ecuador y Colombia como visitante.