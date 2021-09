Vidal mostró toda su molestia por penal no cobrado: “Claro, me pega. ¿No sé para qué está el VAR?”

El partido terminó caliente, principalmente por el show de Neymar y el pésimo desempeño del árbitro, que inexplicablemente no recurrió al VAR ante una falta en el área contra Arturo Vidal.

Con la derrota ya sellada, el volante del Inter no escondió su molestia por la actuación del pito peruano.

“Es triste perder así, merecíamos más, muchos más. Pero con una selección como Brasil te equivocas y te marcan”, aseguró Vidal.

La ira del “King”

Al ser consultado por la polémica falta en el área, el volante no dudó: “Claro, me pegan” y de inmediato se cuestiona “¿no sé para qué está el VAR?, ¿cómo no va a estar molesta la gente?”.

Vidal estaba furioso, pero se controló y midió sus palabras, ante el penoso actuar del árbitro.

“No diré más, porque después me multan y dicen que Vidal es polémico. Ya pasó, ya se perdió. Hay que dar vuelta la página y recuperar los puntos con Ecuador y Colombia”, aseguró.

El “King” sentenció: “Merecíamos más, pero ya está”, una frase escueta, pero que resume a la perfección lo que se vivió en el Monumental.