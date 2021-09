La Roja no pierde la esperanza de llegar a Qatar: consiguió un punto ante Ecuador

En un partido muy trabajado, la Selección chilena empató sin goles en su visita a Ecuador y pese a hacer una correcta actuación, sigue muy complicada en la Clasificatoria al Mundial de Qatar. Aún así, no se pierde la esperanza.

Los locales fueron amplios dominadores de las acciones, lo que se tradujo en una mayor posesión y también en que tuvieron la primera gran jugada de peligro con un cabezazo de Moisés Caicedo (14′), que despejó de buen manera el portero Claudio Bravo.

Pero la Roja no se quedaría de brazos cruzados y mediante el expediente del contragolpe, trataba de acercarse con peligro al arco defendido por Hernán Galíndez. Largos pasajes transcurrieron en esta dinámica, hasta que en los 33′, Charles Aránguiz envió un centro desde el córner que encontró la cabeza de un Paulo Díaz que no pudo darle dirección y el balón se fue ligeramente desviado.

Los últimos minutos de la primera fracción se vivieron con intensidad, aunque con pocas emociones, salvo por una buena jugada hilvanada por el elenco nacional, donde Mauricio Isla sirvió para Jean Meneses (42′), que sacó un buen zurdazo en el área, pero Pedro Ortiz, quien ingresó en reemplazo de Galíndez, envió la pelota al tiro de esquina.

De entrada en el complemento los anfitriones avisaron con remates desde fuera del área de Moisés Caicedo (47′ y 51′), pero ambas oportunidades Bravo estuvo notable para evitar la caída de su pórtico. Los nacionales no se tardarían en responder y en los 55′, Arturo Vidal intentó con un cabezazo y luego con un tiro desde el suelo, que Ortiz detuvo sin mayores inconvenientes.

El duelo estaba siendo bastante parejo y en los 63′ parecía que se abriría el cotejo, con la expulsión de Junior Sormoza por un fuerte pisotón a Claudio Baeza, que el árbitro no tuvo que ir a revisar en el VAR. De todas formas, esto no amainó los ánimos de la “Tricolor”, que llegaron con peligro por medio de un testazo sin marca de Michael Estrada (74′), que por suerte no ingresó.

Pese a lo histórico del resultado, que se tradujo en el primer punto conseguido por un cuadro criollo en Quito desde 1997, lo cierto es que el punto no sirve de mucho y mantuvo a los dirigidos de Martín Lasarte en la séptima posición con siete puntos. Ecuador, en tanto, sigue tercero con 13 unidades.

El próximo jueves, Chile tendrá su última opción para sumar de a tres, cuando visite desde las 20 horas a la complicada Colombia del ex DT de la Roja, Reinaldo Rueda.