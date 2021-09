Uno a uno de Chile: sin hacer goles será difícil llegar al Mundial

Claudio Bravo: Estuvo notable para impedir la apertura de la cuenta ecuatoriana en el 14’. Cada vez que los dueños de casa se acercaban al área para intentar con remates o cabezazos, el capitán estaba bien posicionado y aportaba con grandes intervenciones. Pasan los años pero la experiencia queda para el portero del Betis.

Paulo Díaz: Gran partido del “Bombero”, nuevamente. Sólido en la recuperación atrás, con salidas claras y buen juego aéreo. El más destacado de la zona defensiva, incluso con presencia en el campo rival. Si mantiene este nivel, será inamovible en la zaga criolla durante los próximos años.

Gary Medel: Era un partido en el que la zona defensiva debía aguantar todas las arremetidas ecuatorianas, y en eso el “Pitbull” cumplió. No es un secreto que el formado en la UC es una garantía en defensa, y eso lo logra transmitir a sus compañeros en la retaguardia.

Enzo Roco: Bien en el juego aéreo, pudiendo despejar pelotas que significaban peligro considerando la altura de los locales. No muy nombrado, pero no por eso menos eficiente. Su altura lo hacía el reemplazante perfecto para Guillermo Maripán, y en ese ítem no pasó zozobras.

Mauricio Isla: En su condición de lateral volante llegó mucho al último cuarto de cancha, aunque nuevamente se vio impedido de centrar con libertad por derecha. A veces impreciso en sus pases. En el segundo tiempo se fue yendo un poco más hacia el centro perdiendo presencia en su banda. Queda ligeramente al debe.

Charles Aránguiz: Muy buen partido en el eje defensivo por parte del “Príncipe”. Notable en el anticipo y en la aduana del medio terreno. Siempre en un nivel destacado, pese a que se trataba de un partido exigente y trabado que debía ser abordado con paciencia.

Claudio Baeza: Le confiaron la misión de iniciar desde el primer minuto pues sabe de jugar en la altura. Discreto y cumplidor. A un volante de contención no se le puede pedir que destaque en todas las jugadas ni que sea constantemente nombrado, pero colaboró con la recuperación y la salida. Le propinaron una falta criminal que propició en la expulsión de un rival.

Arturo Vidal: Nos hizo pasar susto cuando se resintió de uno de sus tobillos al intentar recuperar un balón antes de los 10 minutos. No fue de los partidos más destacados del “King”, pero porque siempre tenía a un ecuatoriano cerca ejerciendo presión. De todas maneras aporta jerarquía y buena descarga.

Sebastián Vegas: No se aventuró mucho en terreno rival, a diferencia de lo hecho por Eugenio Mena en partidos pasados. Le entraron mucho por su sector, por lo que podría ser entendible su decisión de permanecer replegado. Ni destacado ni deficiente, más bien correcto. Le mostraron amarilla, por lo que quedó suspendido para el partido con Colombia.

Eduardo Vargas: Movedizo como en los últimos partidos, en labores de recuperación y generación de fútbol un poco más abajo de su zona natural. Se nota que se encuentra en un buen estado físico, pues cubrió muchas zonas del medio terreno y en tres cuartos de cancha. Se extraña su intervención goleadora. Con la llegada del segundo tiempo fue perdiendo participación. Vio la amarilla y se perderá el duelo ante Colombia.

Jean Meneses: Colaborador durante los primeros minutos de partido, bajando a cubrir la banda izquierda. Fue de los más movedizos y peligrosos de los nuestros al menos en la primera etapa, pasando por él las chances más notables para la Roja. Este nivel es el que se espera de “Takeshi”.

Cambios

Pablo Galdames: No marcó grandes diferencias en el desarrollo del juego, pese a que entró en reemplazo de Mauricio Isla. Tuvo un remate interesante cerca del final que terminó embolsando el arquero rival.

Tomás Alarcón: Su primera intervención desembocó en una recuperación cerca de área propia. Sólido como siempre, demostrando por qué pegó el salto hacia el viejo continente.

Diego Valencia: Luchó por ganar balones imprecisos en el último cuarto de cancha, pero no le alcanzó al joven canterano de la UC.

Diego Valdés: Le faltó más atrevimiento a la hora de dar el último pase, que era lo que le faltaba al partido.