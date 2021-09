Jerome Boateng: excompañero de Vidal en Bayern Munich es acusado de VIF por su exesposa

El futbolista alemán Jerome Boateng se presentó este jueves ante el Tribunal de Munich en el marco de un juicio en su contra por violencia intrafamiliar en contra de su expareja y madre de sus dos hijos, Sherin Senler, ocurrido supuestamente en 2018.

El actual jugador de Olympique de Lyon debió responder a la justicia por la acusación de Senler, quien declaró en el tribunal germano que su exmarido “me agarró el ojo con el pulgar. Me arrancó el pelo y luego me mordió en la cabeza. Después, me escupió la sangre en la cara”, indicando además que en esa ocasión Boateng le propinó un golpe en el riñón tan fuerte que le cortó la respiración.

En su declaración, el futbolista negó tales acusaciones afirmando que en dicha disputa, ocurrida durante unas vacaciones realizadas en las Islas Turcas y Caicos, Sandler fue la agresora y que él al tratar de apartarla le hizo caer.

El historial del conflictos de Boateng

Esta no es la primera disputa legal de Boateng por VIF en contra de su exesposa, ya que en agosto de este año fue acusado de haber lanzado un candelabro de vidrio pequeño a Sandler durante otras vacaciones de 2018.

Se espera que en los próximos días el tribunal se pronuncie respecto del veredicto para el futbolista, quien arriesga una condena de cinco años de prisión.

El historial de violencia en el que se ha visto envuelto el excompañero de Arturo Vidal en Bayern Munich no sólo considera estos conflictos con su exesposa, sino que cuenta otro episodio con la supermodelo polaca Kasia Lenhardt, que el pasado 9 de febrero fue encontrada muerta en su departamento de Berlín, una semana después de haber terminado su relación con el futbolista.

En aquella oportunidad, Boateng usó sus redes sociales para contar que había terminado con Lenhardt luego que la modelo chocara su auto deportivo bajo la influencia del alcohol.

“Tengo que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi exnovia Rebecca y nuestros hijos”, dijo en esa ocasión el exseleccionado alemán, que en el diario Bild confesó haber iniciado una relación amorosa con la fallecida modelo “al destruir la relación con mi exnovia Rebecca y mi familia y me chantajeó. Decidí quedarme con ella e intentar que funcionara”.

Frente a esta declaración, Lenhardt respondió en su momento tratando de “diablo” al jugador, a quien acusó de ser un “infiel” patológico que vivía de “mentiras” con ella.