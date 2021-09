Johnny Herrera: “Ahora que trabajo en la tele los colocolinos me encuentran hasta más simpático”

Durante su carrera, Johnny Herrera protagonizó diversas polémicas con Colo Colo al ser un símbolo de Universidad de Chile, archirrival del Cacique.

Sin embargo, el histórico de los azules ya dejó atrás todo eso al dar el salto al ámbito de las comunicaciones tras su retiro como futbolista. Actualmente se desempeña como comentarista en TNT Sports.

Sobre eso, en una entrevista con el Sifup en la que también participó el exarquero Nicolás Peric, “Samurái” admitió que “ahora que trabajo en la tele los colocolinos me encuentran hasta más simpático”.

“Para mí ha sido una experiencia súper, súper grata, porque muchas veces miras de afuera y era todo súper estructurado”, destacó Johnny Herrera sobre su nuevo trabajo.

“Y una vez que llegué allí, sólo puse dos condiciones: que no me pidieran sacarme el hincha, porque era pedirle ‘peras al olmo, y para mí eso era imposible, la única forma en que perdí la objetividad en mi vida fue con mi equipo. Y segundo, que me dieran días libres para estar con mi familia”, añadió.

Además, el futbolista más ganador en la historia de Universidad de Chile contó que “llegué al canal y fue una recepción increíble, pareciera que hubiese trabajado toda una vida allí, me río con el Gordo (Marcelo Vega) que fuimos compañeros hace 20 años en la U, al Bichi Borghi lo aprendí a conocer, a Don Aldo Schiappacasse también”.

“De verdad, soy un agradecido del medio en el que me toca trabajar, y lo estoy pasando bien, y espero que esto sólo sea un período de transición, porque en teoría mi proyecto de vida es ser técnico. Y estos dos o tres años que pueda estar ahí, que me sirvan también para darle un enfoque distinto al fútbol y también aprender del Bichi y de Juvenal que fueron técnicos, y algo ganaron. Así que feliz en esta nueva etapa de mi vida”, complementó.