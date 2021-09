Darío Franco, último DT de la “U” en ganarle a Colo Colo: “Le agradezco a Sampaoli, porque heredé la mística de su grupo”

“Todos los años me llaman”, dice Darío Franco. Esta entrevista puede no ser muy novedosa, pero sí es bastante ilustrativa, porque Universidad de Chile no le gana a Colo Colo desde el ya lejano 5 de mayo de 2013.

Ya van 16 partidos por el Campeonato Nacional donde la “U” no logra vencer en el “Superclásico”, que este domingo vivirá su 190ª edición en el estadio El Teniente. En Rancagua, los “azules” buscarán cortar esta sequía ante el archirrival, la más larga de la historia por el torneo local.

La última vez que los “laicos” celebraron contra los “albos” fue con un 3-2 en Ñuñoa, en un encuentro que fueron perdiendo dos veces, con goles de Carlos Muñoz y José Pedro Fuenzalida, pero que Juan Ignacio Duma igualó en ambas ocasiones. Y que Charles Aránguiz sentenció a dos minutos del final.

El entrenador era Darío Franco, el primero post Jorge Sampaoli. “Qué increíble que no pueden romper esa racha, qué bárbaro. Esperemos que ésta sea el que rompa el maleficio”, expresa el argentino desde Cruz Alta, donde pasó toda la pandemia, tras dejar el Olmedo de Ecuador en el 2020.

¿Qué recuerdas de ese día?

—Me acuerdo de que fuimos perdiendo. Metió el último gol Charles, el 3-2, con sol y a estadio lleno. Fue una gran alegría, como extranjero, poder vivir eso, con todo lo que significa para los hinchas. Estoy muy contento de haber sido parte.

Tener a Charles Aránguiz como jugador era otra cosa, ¿no?

—Sí, tuvimos la suerte de poder disfrutar a Charles. Tenía todo, no hacía falta explicarle nada y siempre estaba muy predispuesto a todo lo que proponíamos. A la hora de entrenar, en determinadas indicaciones que de pronto uno le podía dar, siempre estaba colaborando, muy comprometido.

En ese partido hizo un doblete Juan Ignacio Duma, que era el gran proyecto que tenía la “U”…

—“Nachito”, sí, también lo recuerdo con mucho cariño. Después también nos dio el gol del triunfo en la Copa Chile. Estando acá en Argentina, yo dirigiendo a Instituto de Córdoba, lo entrené un par de semanas, estuvo a prueba, pero no se quedó. Se iba a quedar, pero tuvo un problemita, mala suerte.

¿Era un proyecto de crack o acá lo inflamos mucho?

—Yo después de Instituto no lo seguí bien, sé que tuvo problemas de lesiones, pero sí, tenía muchas condiciones. Maneja las dos piernas, tiene gol y es técnico.

A ti te tocó irte mal de la “U”. ¿Es un chiche poder decir que fuiste el último que le ganó a Colo Colo?

—No, no me gusta verlo de esa manera. Siempre voy a estar agradecido por la posibilidad que me dieron de dirigir a un grande como la “U”. Nos tocó vivir situaciones difíciles, pero cuando llegamos, el presidente (José Yuraszeck) nos dijo que teníamos que ganar algún título en el semestre y lo cumplimos, más allá de que Sampaoli había dejado al equipo en cuartos de la Copa Chile. Le ganamos a la Católica en la final.

¿Fue una mochila muy pesada llegar después de Jorge Sampaoli?

—Sí, pero lo sabíamos, no es ningún tipo de excusa. El equipo respondió y estuvo comprometido, y creo que el balance fue positivo, porque competimos en los tres torneos.

Ese gol de Aránguiz fue en el minuto 88. Apelando a tu memoria, ¿te acuerdas si hubo alguna orden de ir a buscar el triunfo?

—Aquellos jugadores estaban acostumbrados a ganar, a competir al más alto nivel, a jugar con mucha intensidad, siempre pensando en el arco de enfrente. Eso los hizo diferentes. Por eso le agradezco a Sampaoli, porque yo heredé la mística de ese grupo, que fue lo que lo hizo trascender. Tuve la suerte de poder dirigirlos y que me hayan regalado ese triunfo frente al eterno rival.

¿Pensaste que Darío Franco iba a quedar en la historia del fútbol chileno por eso?

—No. Lo que pensé fue en la alegría que les regalábamos a los hinchas, que son lo más genuino dentro de este ambiente, los que siempre están, apoyan y sufren.