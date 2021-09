Brereton y su llegada a La Roja: “Traté de aprenderme el himno, pero fue un poco difícil recordar las palabras”

Ben Brereton se ganó el corazón de todos los chilenos, eso no está en duda. El delantero del Blackburn Rovers de Inglaterra, ha hecho de todo para poder ser más parte de Chile y aprender sus costumbres.

El seleccionado nacional conversó con el podcast de la Football League Championship, en la que confesó varias etapas de su llegada a La Roja.

“Estaba un poco nervioso en el avión, porque es un gran equipo que ganó dos Copas América y han jugado juntos por mucho tiempo. Y tener todo el país detrás de mí, realmente fue una tremenda experiencia”, fue parte de su relato.

Y obviamente le preguntaron por el himno nacional, dado su poco español.

“Traté de aprendérmelo, pero cuando estábamos en la cancha fue un poco difícil para mí recordar las palabras y ponerlas juntas, pero ya manejo el ritmo de la canción. Pero no iba a cantar si no me la sabía perfecto”, aclaró.