Endler sin filtro: “En el PSG hablaban mucho, pero en cuatro años no se avanzó”

La futbolista chilena Christiane Endler vive el mayor desafío en su carrera. La capitana de la Roja dejó el Paris Saint-Germain para fichar en el Olympique de Lyon, el equipo más poderoso del fútbol femenino.

Al respecto, la mejor futbolista chilena de todos los tiempos profundizó acerca su decisión de dejar del conjunto parisino y fichar por su archirrival.

“En el PSG hablaban mucho de las cosas que querían hacer, pero en los cuatro años que estuve ahí no se avanzó mucho. El tema de los fichajes el PSG iba muy atrás, todo a último momento y no mostrando tampoco tantos fichajes. Estuvimos dos años sin director deportivo, no funcionaba tan bien”, expresó “Tiane” en TNT Sports.

Además, Endler habló de la realidad en su nuevo equipo. “Las condiciones de viaje acá son de primer nivel, siempre viajamos en avión privado, estamos en el mismo centro deportivo. En París era muy separado entre hombres y mujeres, de hecho no entrenábamos en el complejo del club. El estar dentro del club te hace sentir parte de él y eso le falta al PSG”, contó.

Sobre su anhelo de conquistar el título de la Liga de Campeones Femenina, la exarquera de Colo Colo sostuvo que “siempre ha sido una motivación pelear una Champions, ganarla y competir en todos los títulos posibles. La misión que tiene el Lyon es ganar todo lo que se esté jugando”.

Endler: “Quiero ganarlo todo”

Por otro lado, Christiane Endler se refirió al hecho de ser dos veces finalista en el galardón de la mejor portera del mundo. “Ya estar dos años seguidos dentro de las dos nominaciones es porque llevo una constancia de rendimiento que no es fácil y me ha llevado estar ahí”, comentó.

“Por supuesto que quiero ganarlo todo, pero ya estar dentro de las tres mejores del mundo, viniendo desde Chile, el estar ahí es un súper logro y me pone muy contenta de estar dos veces. Hay que seguir trabajando y seguir mejorando y con las mismas ganas”, agregó.