Mauricio Isla se impone ante las críticas en Flamengo: ovacionado por los hinchas y elogiado por su DT

No lo venía pasando bien Mauricio Isla en Flamengo. El fin de semana el “Huaso” tuvo una pobre actuación en la derrota 1-0 ante Gremio por el Brasileirao, lo que le valió duras críticas. Sin embargo, en la noche de ayer miércoles el lateral chileno tuvo revancha y fue punto alto en la victoria 2-0 sobre Barcelona por Copa Libertadores.

En el duelo disputado en el estadio Maracaná, el exfutbolista de la Juventus fue titular y actuó hasta el minuto 80, cuando fue reemplazado por Matheuzinho. Su buena actuación le valió elogios de los hinchas que llegaron hasta el histórico recinto de Río de Janeiro.

“Olé, Olé, Olé, Isla, Isla…”, cantaron los fanáticos del “Mengao” en la tribuna para aplaudir la actuación del chileno, quien fue importante tanto en materia ofensiva como defensiva, en el duelo que los brasileños ganaron gracias al doblete de Bruno Henrique (21’ y 36’).

OLÉ OLÉ ISLA 😍👏| Así cantó la hinchada de Flamengo 🇧🇷 en el partido ante Barcelona 🇪🇨, en semis de Copa Libertadores 🏆. Los del "Mengao" dieron su apoyo a Mauricio Isla (🇨🇱/33), quien en el último tiempo ha recibido muchas críticas, debido a su nivel.pic.twitter.com/p2EdpUVzpt — Hora Del Fútbol (@horadel_futbol) September 23, 2021

Y por si eso no bastara, tras el término del encuentro el propio Renato Gaúcho, DT del Flamengo, elogió al bicampeón de América con la Roja. “Tiene todo el apoyo del presidente, la directiva, la comisión, los jugadores, y puede estar seguro de casi todos los hinchas del Flamengo. Las redes sociales son un problema. Recibes una crítica y ni siquiera sabes de dónde viene”, planteó.

“La mejor respuesta la dieron los hinchas en el Maracaná. Es un jugador que se entrega, es querido por el grupo y nos ha estado ayudando. La manifestación de la afición fue clara”, agregó.

Isla y sus mensajes en Instagram

Tras la victoria 2-0 sobre Barcelona de Guayaquil en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2021, Mauricio Isla expresó su satisfacción por la victoria y por el apoyo que recibió de la hinchada.

“Muy feliz por la victoria y más aún por el cariño de la maravillosa afición. Vamos juntos Flamengo. Gracias Maracaná”, escribió el “Huaso” en Instagram.

Sin embargo, dos días antes y tras aquel oscuro partido ante Gremio, Isla no se escondió ante las duras críticas. “No ha sido fácil desde que he sido un niño, pero una cosa que jamás he hecho es renunciar a mis sueños”, fue lo que expresó el oriundo de Buin, también por Instagram.