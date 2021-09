De Tezanos saca la voz: “Fue un chiste que salió mal, perdón de verdad a todos los que se sintieron ofendidos”

El periodista Manuel De Tezanos, quien se llenó de críticas en redes sociales por una “broma” racista en torno a Junior Fernandes, sacó la voz después de que se desatara la polémica y ofreció sus disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por esta situación.

A través de su cuenta en Twitter, el conductor del programa “Todos somos técnicos” dejó el siguiente mensaje: “Cuando uno la caga, hay que reconocerlo . Fue muy malo el chiste que hice ayer en TST cuando dábamos la alineación de la U. Le agradezco a Junior Fernandes por aceptar mis disculpas, las que ofrezco a todos los que se sintieron ofendidos. Fue un error, espero que me perdonen”.

Aquellas palabras las acompañó con un video en el que profundiza sobre este hecho. “En primer lugar, ofrecer mis más sinceras disculpas a cualquiera que se haya ofendido con mi mal y desafortunado chiste en el momento en que estábamos mostrando la alineación de la U”, partió manifestando.

En el mismo registro, el rostro de TNT Sports explicó que se puso en contacto con Junior Fernandes. “Lo llamé, le escribí, no pudimos hablar, pero sí nos mensajeamos, aceptó mis disculpas”, dijo.

“Lo lamento Junior, no quise ofenderte, te respeto como jugador y como persona tú has sido muy respetuoso con los periodistas y con todos”, agregó.

De Tezanos fue más allá y expresó lo siguiente: “Mis sinceras disculpas a ti y a todos los que se ofendieron. El racismo no es chiste, no se puede jugar con eso, ayer cometí un error, sin ninguna mala intención, no tengo la intención nunca de ofender a nadie. Fue un chiste que salió mal, perdón de verdad a todos los que se sintieron ofendidos y espero aprender de mis errores para no ofender a nadie en el futuro”.