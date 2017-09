Aníbal Mosa y la continuidad de Pablo Guede: "Lo vamos a evaluar a fin de año"

Colo Colo ha sufrido mucho durante 2017. Luego de dejar escapar el título del torneo de Clausura 2017, que finalmente se quedó en manos del archirrival Universidad de Chile, los albos no han podido levantar cabeza en el Torneo de Transición.

Ante ese escenario, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la continuidad del cuestionado técnico Pablo Guede, a quien aseguró en su puesto hasta fines del presente torneo, y a pesar de las críticas recibidas contra el ex DT de San Lorenzo.

"No, eso no es cierto. Eso no es efectivo", señaló Mosa al ser consultado por La Tercera sobre la posible salida de Guede tras los bajos resultados y la eliminación del Cacique a manos de Iberia de Los Ángeles en Copa Chile.

"Lo vamos a evaluar a fin de año. Este no es el momento", aseguró el mandamás de la concesionaria que administra Colo Colo, desde Estambul donde estaría atendiendo asuntos personales.

Aprovechando el receso del campeonato nacional por las fiestas patrias en Chile, el cuadro de Macul tendrá mucho tiempo para reformularse, pensando en el complejo duelo que sostendrán el próximo viernes 22 de septiembre (20:30 horas) frente a San Luis de Quillota en el Estadio Monumental.