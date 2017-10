Guede furioso por roja de Valdivia: "Se están cebando con él, la expulsión no existe"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, terminó furioso por la expulsión del volante Jorge Valdivia en la victoria 2-0 de su equipo sobre Santiago Wanderers de este domingo en el Estadio Monumental. Para el DT argentino, el Mago fue expulsado injustamente, y por eso anticipó que apelarán al Tribunal de Disciplina para tenerlo en la próxima fecha.

"Jorge se está aguantando todas las patadas que le pegan todos los partidos y no reacciona. Yo creo que (el juez) se apuró en expulsarlo, no hagamos una bola con Jorge de la que no hay, después te citan al tribunal por algo sin sentido y se están cebando un poco con él", indicó Guede tras el partido.

"La expulsión de hoy no existe, espero que cuando apelemos vayamos al Tribunal, sean sensatos y vean las imágenes que no es para expulsión, sólo le apoya la cabeza, con las patadas que le pegan a él. ¿Por apoyar la cabeza te van a expulsar?", añadió con una pregunta el DT.

Por otra parte, el técnico descartó que tengan ganado el Transición 2017 por alcanzar la punta y que hasta la expulsión se dio el partido que pensó en el Monumental ante los caturros.

"Hasta la expulsión sí, teníamos pensado ver cómo iba el partido con los cambios porque al tener solo dos delanteros pasa eso. El tema es que en el primer tiempo desgastamos mucho al Tanque, del viaje, eliminación, de estar enfermo y por suerte ganamos y salió bien, pero yo no planifique eso de la expulsión y menos cómo fue", apuntó Guede.

"Hace cuatro semanas no lo éramos, ahora hay que seguir pensando en Audax, porque aquí no le gana fácil a nadie, hemos jugado y sufrido, jugando de la manera que hay que jugar, no nos podemos desencolar del próximo partido", cerró.