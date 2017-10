Paradoja monumental: La tonta expulsión de Valdivia que le permitió triunfar a Colo Colo

Colo Colo no hacía buen partido ante Santiago Wanderers en el Monumental, y Jorge Valdivia, encargado de romper el cerrojo porteño, tampoco encontraba las armas para desnivelar el juego, y que a la vez permitiera poner al Cacique en ventaja.

Tras un primer tiempo donde los albos estuvieron imprecisos e incómodos, en la etapa final, Colo Colo puso dos cambios en cancha y comenzó a mejorar hasta que una disputa por el balón terminó con el defensa Mario López y el volante Jorge Valdivia expulsados.

Primero fue el Mago quien recibió una falta. En medio de la calentura el 10 albo puso la cabeza en el zaguero caturro, como queriendo pegarle un cabezazo, y fue ahí cuando López lanzó un manotazo en la nuca del mediocampista albo, provocando la expulsión de ambos jugadores.

Publimetro Chile Guede furioso por roja de Valdivia: "Se están cebando con él, la expulsión no existe" El técnico de Colo Colo descartó que sean candidatos al título todavía y dijo que hasta la expulsión se daba el partido que él pensó.

A partir de allí la historia del partido cambió, y paradojalmente a favor de Colo Colo. Con un hombre menos, los albos se soltaron -también gracias al ingreso de Nicolás Maturana– y encontraron los goles para vencer 2-0.

La maña del Mago, que sufrió una nueva expulsión en el semestre no dejó conforme al técnico Pablo Guede, quien acusó una persecución contra Valdivia.

"Para mí se están cebando con él. Creo que la expulsión no existe, y espero que en el tribunal sean sensatos. No me jodan, él apoya la cabezay con todas las patadas que le pegan, ¿eso es para roja?… no jodan", disparó el DT.

Tras el triunfo, Valdivia se retiró sin dar ninguna declaración y abandonó el Monumental por una puerta lateral, lejos de la prensa.