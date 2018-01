Octavio Rivero asoma como el reemplazante de Lucas Barrios en Gremio

Una sensible baja podría sufrir Colo Colo para afrontar el complicado 2018, ya que desde Brasil aseguran que el delantero uruguayo Octavio Rivero asoma como reemplazante de Lucas Barrios en Gremio.

El medio brasileño Esporte TV aseguró que el charrúa está en la lista de jugadores que entregó el entrenador del actual campeón de la Copa Libertadores, Renato Gaucho, quien busca un sustituto para el paraguayo, quien dejó el equipo tras el último Mundial de Clubes.

Ante este interés el representante de Barrios, Flavio Perchman, indicó que existe interés pero que no ha llegado una oferta formal. "Por ahora Octavio está en Colo Colo y está bien. Si en algúm momento hay una operación, se verá", dijo a Canal 13.

Rivero llegó al Cacique a mediados de 2016 desde Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de Estados Unidos, con un rendimiento discontinuo en el Cacique. Sin embargo, en el último semestre fue fundamental con sus goles para llevar a los albos a la estrella 32 de su historia en el fútbol chileno.

El uruguayo estuvo en conflicto con Blanco y Negro a mediados del año pasado, ya que no aceptaron las ofertas existentes desde el extranjero por su pase, tras lo cual quedó al margen del equipo. Sin embargo, en la última etapa del Transición volvió a la consideración del DT Pablo Guede y respondió a lo grande.

No sábado, revelamos (eu e o @tomashammes) um dos alvos do Grêmio para o ataque: o uruguaio Octavio Rivero, do Colo-Colo. Está na lista => https://t.co/gPIS3tUenY

— eduardo moura (@dado_moura) January 8, 2018