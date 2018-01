Marcos Angeleri asoma como el segundo refuerzo de Colo Colo: "Hay un sondeo"

La búsqueda de refuerzos en Colo Colo sigue siendo el tema principal en Colo Colo en la dirigencia de Blanco y Negro. Es que la presente temporada de fichajes ha sido un verdadero fracaso para la dirigencia y todas las opciones que tenían se han caído, concretando, a falta de menos de dos semanas para el inicio del campeonato, sólo la llegada del joven arquero Brayan Cortés desde Deportes Iquique.

Por eso, los dirigentes están buscando nuevos nombres para reforzarse y un candidato que asoma con fuerza es el del defensa Marcos Angeleri. Pese a que el defensor aún tiene contrato hasta mitad de año con San Lorenzo de Almagro, los pocos minutos que sumó en el segundo semestre de 2017 (296) facilitarían su salida del club y las negociaciones para ByN.

Además, el jugador es conocido por el entrenador Pablo Guede, quien, en los tiempos que era DT del cuadro de Boedo, lo "repatrió" desde el Málaga y ahora se lo traería desde Argentina para Colo Colo. Aunque el interés existe, el representante del jugador, Fernando Novo, reconoció a El Gráfico Chile que "hubo un sondeo, una llamada de Pablo (Guede), pero aún no tenemos nada concreto".

"Colo Colo es un equipo serio en Chile, que disputará la Copa Libertadores y se podría dar. Hasta el momento es solo un sondeo", recalcó Novo.

Desde San Lorenzo, en tanto, el secretario general del club, Roberto Álvarez, fue tajante con el tema Angeleri tras ser consultado por este medio: "no tenemos nada. No hay ninguna oferta y no nos han llamado desde Colo Colo. Marcos (Angeleri) tiene contrato con nosotros y no tenemos ofertas", añadió.

Pese a esto, las negociaciones podrían avanzar rápidamente en los próximos días y Blanco y Negro llevaría las conversaciones directamente con el representante, aunque de todas formas deberán comunicarse en algún momento con San Lorenzo, ya que el zaguero de 34 años aún tiene vínculo hasta el 30 de junio de este año y, además, todavía esta el litigio por la deuda del pase de Paulo Díaz.