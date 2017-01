Aránguiz confiesa sentir miedo tras grave lesión: "Ese momento quedó grabado"

Algunas lesiones pueden cambiar la carrera de un futbolista y casos fatídicos hay por montones, cómo el de Sebastián Rozental tras sufrir la rotura de los ligamentos de su rodilla o el caso de Ronaldo, que también sufrió tras una grave lesión en 1999 sin poder volver a rendir en su mejor nivel. Por eso, pese a que ya está rindiendo a buen nivel, es que existe temor por que Charles Aránguiz no sea el mismo tras la rotura en el tendón de Aquiles que sufrió el año 2015.

El Príncipe volvió con todo en el Bayer Leverkusen y la selección chilena retomando su buen fútbol, sin embargo, el mismo jugador confiesa que tiene miedo cada vez que realiza una jugada fuerte: “Quedan un poquito de sentimientos extraños. Por ahí aun tengo un poco de miedo y ese momento quedó grabado. Hay partidos donde estaba a full y no me acuerdo, pero hay jugadas claves donde vienen los recuerdos y se me viene esa jugada a la mente automáticamente. Uno trata de aprovechar el día a día y disfrutar donde estoy para seguir jugando”, reveló en entrevista radio Cooperativa.

Aránguiz, de todas maneras, tiene fe en que su nivel en La Roja se mantendrá y destaca el recambio que se está dando con los jugadores que están en la China Cup: “Es bueno para el equipo que en este tipo de torneos hayan jugadores nuevos y que aprovechen su oportunidad. La única manera de que exista recambio es citándolos y dándoles confianza. Si pasaron a la final es porque están aprovechando la chance”.

Además, volviendo a recordar su lesión, el volante aseguró que el apoyo de los hinchas fue fundamental en la recuperación de la lesión, por eso cada vez que puede se acuerda de los fanáticos de la Universidad de Chile: “Cada vez que voy a Chile la gente de la ‘U’ me hace sentir su cariño. Eso me hace sentir bien y orgulloso del tiempo que estuve ahí. Siempre estoy mandando las mejores vibras y ojalá que la ‘U’ salga campeón este año”, finalizó.

GRAF/JR