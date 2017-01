La negociación por Ángelo Sagal se estanca a la espera de una mejor oferta de la U Cercanos al jugador de Huachipato confirman que las tratativas estaban muy avanzadas, pero que los $US 550 mil ofertados por Azul Azul por el 50% de su pase, no fueron suficientes para los de Talcahuano que pidieron $US 200 mil más.