Meneses y su fichaje en Unión: "Tuve contacto con Palermo y eso me ayudó mucho"

Fernando Meneses se convirtió en el segundo refuerzo de la Unión Española de Martín Palermo para el 2017, donde los hispanos, además de la competencia local, tendrán el importante desafío de la Copa Libertadores.

Ya como jugador hispano, el volante chileno proveniente del Veracruz de México destacó la presencia del DT argentino como uno de los principales factores que lo llevaron a optar por fichar en el conjunto de Santa Laura.

El formado en Colo Colo comentó que “tuve contacto con Martín Palermo y eso me ayudó mucho. Me gustó. Me dijo que me quería acá y no dudé. Se extraña estar en tu tierra e independiente de eso vengo a hacer mi trabajo y espero ser aporte“.

Sobre las metas a nivel colectivo que tendrá en el cuadro hispano, el extremo de 31 años estableció que “tenemos que tratar de meternos en el grupo de la Copa Libertadores y pelear el título, como siempre lo debe hacer Unión“.

En cuanto a su nivel personal, el ex Universidad Católica sostuvo que “no me costará adaptarme, porque vengo con entrenamientos y sé que acá puedo mejorar”.

Cabe recordar que Meneses se sumó al delantero argentino Sebastián Jaime como rostros nuevos del equipo de Plaza Chacabuco. El tercer cupo de refuerzo podría utilizarse para fichar un lateral izquierdo, pues Nicolás Berardo estará cerca de dos meses de baja por lesión.

