Lorenzetti y dichos de Caszely contra Beausejour: "Es una falta de respeto"

El volante de Universidad de Chile Gustavo Lorenzetti salió en defensa de su compañero Jean Beausejour, luego de que ex futbolista Carlos Caszely lanzara una dura crítica contra el seleccionado chileno.

“Es una opinión de él que no comparto para nada. Los jugadores nos tenemos que cuidar entre todos y sorprende que estas palabras vengan de un jugador con tanta trayectoria”, dijo el Duende a Radio Cooperativa.

Fue en ese mismo medio que el ex goleador puso a Beausejour como ejemplo, ante el alto precio que piden para que el colombiano Macnelly Torres regrese a Colo Colo. “Hay que ser más gil que el presidente de la U para contratar a Beausejour por dos millones y medio”, atacó el “Rey del metro cuadrado”.

Las palabras de Caszely no cayeron bien el Lorenzetti. “Sorprende que un ex jugador salga a matar a los futbolistas actuales. La verdad que no comparto para nada lo que dijo. Jean es un gran jugador, hoy es el capitán de la selección y se merece todo el respeto”, dijo el volante recientemente nacionalizado chileno.

“A veces la gente se equivoca y seguramente éste fue el caso. Veremos qué pasa con el correr de los días. Nunca es bueno hablar de los jugadores de esa manera”, añadió.

Lorenzetti reiteró que “Jean tiene su trayectoria, hoy es el capitán de la Roja en un torneo y me parece que es una falta de respeto”.

