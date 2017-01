Curicó Unido sigue como líder en una fecha marcada por los empates en la Primera B

ATON Chile / El Gráfico Chile



Comenzó una nueva rueda del campeonato en la Primera B de Chile, sin que los aspirantes al título pudieran acercarse al puntero Curicó Unido, que con el empate 1-1 ante Deportes Valdivia mantuvo su invicto en la competición que entrega un ascenso a Primera División.

En partido jugado en el estadio Parque Municipal, los locales se pusieron al frente del marcador con gol de Christopher Ojeda en el minuto 41. Pero Curicó reaccionó en el segundo tiempo y con la anotación de Leonardo Olivera (47′) logró la paridad.

Un resultado que parecía negativo para los de la séptima región no lo fue tanto al concretarse el empate 2-2 entre Santiago Morning y San Marcos de Arica. El encuentro jugado en La Pintana tuvo de todo y desde temprano. A los 14’, Diego Cerón abrió la cuenta para los Microbuseros, mientras que ya en el segundo tiempo Matías Arrúa logró empatar de penal (60′). Los equipos no se daban tregua y seis minutos después, también desde los doce pasos, David Escalante ponía el que parecía ser el tanto del triunfo local. Sin embargo, Arica no bajó los brazos y encontraron el empate en el minuto 89 a través de un espectacular remate de John Agüero.

De esta forma San Marcos mantuvo los cuatro puntos de diferencia con el líder Curicó que tiene 35 puntos, mientras Morning mira de lejos en el tercer lugar con 23 unidades.

Los empates fueron la constante

Unión La Calera quería dar la sorpresa y comenzar esta segunda rueda del torneo de Primera B de la mejor manera. Sin embargo, solamente lograron un empate frente Deportes Copiapó. Eduardo Leal abrió el marcador para los locales y a los 80’, desde los doce pasos, Javier Guarino selló la paridad final.

Otro de los duelos atractivos del sábado fue entre Rangers y Coquimbo Unido, los que también repartieron puntos. Sergio Comba abrió el marcador para los piducanos en el Estadio Fiscal de Talca y Kilian Delgado marcó el gol para el cuadro pirata en el definitivo 1-1.

Puerto Montt igualó 1-1 frente a Ñublense. Jefferson Castillo (10’) abrió la cuenta para los Salmoneros, mientras que Felipe Albornoz (53’) puso la anotación de los chillanejos.

Iberia empató frente a Cobreloa, también 1-1 con goles de Arturo Sanhueza (16′) para el elenco naranja y de Joaquín Aguilera (28′) para el equipo Blaugrana.

Este domingo continúa la Primera B con el encuentro entre Deportes Magallanes y Unión San Felipe a las 17:30 horas.

GRAF/JR