Hoyos ya piensa en refuerzos para la U: "Me sentaré con los dirigentes para conversar"

Ángel Guillermo Hoyos, flamante técnico de Universidad de Chile, realizó un análisis de sus dos primeros partidos al mando del equipo en La Serena.

El trasandino, tras igualar 1-1 con Belgrano de Córdoba, aseguró que en los próximos días va a conversar con los dirigentes para analizar los nuevos refuerzos para el equipo.

“Entre lunes y martes me sentaré con los dirigentes para conversar sobre lo que tenemos y lo que falta“, sentenció en conferencia de prensa.

Sobre lo que vio en estos primeros duelos, Hoyos dijo que “yo me alimento de las cosas positivas de este juego. Para mi, el análisis es positivo. Acá está permitido equivocarse, lo que no está permitido es no intentar“.

Además, el nuevo DT azul fue consultado por los constantes errores defensivos que mostró su elenco en estos cotejos, especialmente en el caso de Gonzalo Jara que no tuvo una buena jornada este domingo.

“Gonzalo es un monstruo del fútbol. Es un placer el tenerlo y poder dirigirlo“, sentenció.