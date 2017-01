Wanderers le cierra la puerta a David Pizarro: "Este es un club profesional, no un club de amigos o compadres"

Tras su sorpresiva renuncia a Santiago Wanderers el pasado 26 de julio, David Pizarro dejó abierta la puerta a un posible retorno, donde espera cumplir su sueño de jugar 100 partidos con la camiseta de Caturra. Sin embargo, el sueño de Pek al parecer no podrá cumplirse en el corto plazo, ya que la dirigencia del elenco porteño le cerró las puertas para un regreso.

El vicepresidente del club, Miguel Bejide, en conversación con El Mercurio confesó que “este es un club profesional y no un club de amigos o compadres. Las personas cumplen una etapa y así lo hizo Pizarro, él tomó la decisión de irse libre y soberanemente y nosotros aceptamos y asumimos tal decisión y para nosotros es una página cerrada”.

Es más, el dirigente aseguró que fue el propio entrenador Eduardo Espinel, quien le habría bajado el pulgar al Fantasista para que volviera a Wanderers. “Respecto a este tema, la primera opinión la tiene el cuerpo técnico y hasta lo que yo he conversado con Eduardo (Espinel), desde que Pizarro renunció al club, no hay ni hubo ningún acercamiento al respecto. Por lo demás yo conversé el tema con el técnico y él dio por cerrado y superado el tema”.

Si bien, en Santiago Wanderers no quieren contar con Pizarro como jugador, si están dispuestos a brindarle una despedida, si es que el porteño decide retirarse del profesionalismo.

“Otra cosa es que si él se acerca mañana, pasado o cuando estime pertinente, a fin de que quiera hacer un retiro del fútbol profesional y para ello quiere hacerlo a través de alguna actividad con Santiago Wanderers, por supuesto que estaremos dispuestos a conversarlo. Pero eso es muy distinto a que él llegue como refuerzo. Él fue un referente, un muy buen jugador, aportó, pero hay ciclos que se superan y él debe asumir sus decisiones”, sostuvo Bejide.

No obstante, el deseo de Pizarro no es retirarse, puesto que el propio medio indicó que Pec llamó a un miembro del portal Awante.cl donde le habría confesado que su deseo era volver a Santiago Wanderers. Por lo mismo, el sitio difundió por redes sociales una frase de Pizarro. “Estoy dispuesto a volver a Wanderers, estoy al 100%, lo mío no pasa por un tema económico, quiero jugar y aportar”.

Pese al deseo del jugador, en el club no están interesados en su fichaje y al parecer, Pizarro deberá buscan un nuevo club para continuar con su carrera.

