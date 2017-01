Pedro Morales y sus dichos contra Colo Colo: "Me hago cargo de eso, es una lección para las próximas generaciones"

El nuevo volante de Colo Colo, Pedro Morales, fue presentado oficialmente este martes como el segundo refuerzo del Cacique para la temporada 2017.

Las consultas sobre su pasado en la U fueron obligadas para el mediocampista durante la conferencia de prensa y fue muy honesto en sus respuestas: “Estoy feliz de llegar acá, es una gran institución, tengo muchas expectativas de que me vaya muy bien estos seis meses, espero estar a la altura“.

Y sobre esas palabras sentenció: “No me voy a referir a esos dichos, de que no iba a jugar acá, me hago cargo de esos dichos, de las cosas que he vivido, es una etapa de aprendizaje y una lección para las próximas generaciones, fueron palabras en torno al clásico. Yo ahora estoy contento acá, es un gran club, quiero aprovechar esta oportunidad y con la intención de adaptarme al equipo”.

“Cuando estaba en Canadá tenía la expectativa de volver a la U y no se dio, yo no le puedo gustar a todos, más allá de lo que pasó antes”, sentenció.

Sobre su llegada, el ex Vancouver Whitecaps sentenció que “fue todo muy rápido, estaba en Concepción y me enteré el viernes, negociaron con el club y era una posibilidad importante, lo pensé con mi familia y tomamos la decisión de venir a Colo Colo“.

Y de la posición que va a ocupar, el ex Huachipato y Málaga confesó que “Pablo (Guede) tiene la idea de ocuparme más retrasado, aunque también como enganche. En Canadá jugaba más retrasado, tenía más la pelota y me sentía muy cómodo con eso“.

Las críticas

Por otro lado, Morales fue consultado por las críticas de los hinchas albos por su pasado azul, sin embargo eso no parece importarle mucho al mundialista Sub 20 en 2005.

“Va ser difícil (ganarse al hincha), pero estoy convencido para hacerlo, es un corto período acá pero estoy seguro que lo puedo hacer. Pisando el Monumental las cosas pueden cambiar“, expresó.

Y consultado sobre el clásico de la U, explicó que “para el club, no sólo para mí, el clásico será clave. La rivalidad es tremenda, es importante ganar los clásicos”.

Además, confesó que si celebrará un gol ante los universitarios: “Yo pienso que si (celebraría un gol contra la U), depende del momento del partido, pero la pasión del fútbol es grande, creo que lo haría con respeto. Ante Huachipato también, uno siente lo que hace dentro del campo, como futbolista, por la pasión que tiene por el juego”.

Finalmente, Morales confirmó que ocupará la dorsal 14, la misma que utilizaron Matías Fernández, Rodrigo Millar o Martín Rodríguez. “Voy a usar el 14, estaban disponibles sólo ese y el 16, lo elegí porque ya lo había ocupado en el Málaga”, dijo.