Colo Colo aún no llega a acuerdo con Claudio Baeza y se entrampan las negociaciones

Claudio Baeza parece estar más lejos que cerca de renovar su contrato con Colo Colo. El formado en Macul termina su vínculo a mediados de año y en Blanco y Negro pusieron manos a la obra para iniciar las negociaciones y así conseguir la ansiada extensión de su relación con el club.

Aunque las conversaciones parecían avanzar a buen puerto en el inicio del 2017 y las partes acercaban posturas económicas y la duración del contrato, ahora todo está entrampado y aún no llegan a un acuerdo para firmar la renovación. “A Claudio (Baeza) le ofrecimos todo lo que pidió y ayer (martes) tuvimos reuniones con él y su representante, pero no hemos llegado a un acuerdo. Ya no sabemos qué más hacer”, dijo Aníbal Mosa tras el partido amistoso donde los albos vencieron por 2 a 1 a Club Atlético Cerro.

“Es un jugador formado en casa y Colo Colo ha hecho algo para que el momento en el que está. Le hemos dado lo que él ha pedido, tanto en prima como en sueldo. No sabemos qué más hacer”, dijo un resignado Aníbal Mosa sobre la entrampada negociación para renovar el contrato de Claudio Baeza.

Pese a que el presidente de Blanco y Negro asegura que le han ofrecido todo lo que pidió, las declaraciones de Óscar Meneses, director deportivo de la concesionaria, quien en su momento dijo que “si no quiere renovar y se quiere ir a otro lado, Colo Colo tiene la opción de tomar decisiones respecto al tema deportivo”, siguen pesando en la decisión de Claudio Baeza de aún no renovar con los albos. El vínculo del formado en Macul podría terminar definitivamente a mitad de año.