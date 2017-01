Montillo sigue nostálgico por no volver a la U: "Dejé de lado muchas ofertas"

El Gráfico Chile

Walter Montillo volvió de su experiencia en el fútbol chino para mostrar sus dotes futbolísticos en el Botafogo de Brasil, mientras los hinchas de Universidad de Chile miran con nostalgia y molestia que no haya podido arreglar su regreso al club. Sentimiento recíproco es el del jugador argentino, que confesó haber tenido la disposición para resignar sueldo y recalar en el CDA, sin embargo, la dirigencia que encabeza Carlos Heller no hizo los esfuerzos por contactarlo.

En entrevista con Radio Cooperativa, Montillo reveló las ganas que tenía de volver a la U, pero justificó el fichaje en Brasil: “Había dicho que iba a volver después del contrato en China, siempre y cuando me quieran de vuelta. No soy dueño del club ni nada por el estilo, quería volver para ayudar, por la gente y devolver el cariño. Lamentablemente no se dio así por lo que todos saben. No me costó, porque quería volver, pero tenía que seguir trabajando. No me puedo quedar con la idea de volver sólo a un lugar, me habían llegado muchas ofertas y las había dejado de lado por el tema de la U”, señaló explicando el polémico Tweet que lanzó en noviembre pasado.

Para el volante los esfuerzos no fueron parejos desde ambas partes, por eso su decepción: “Desde junio podía firmar un precontrato y los dejé de lado porque había considerado que era un momento lindo para volver“, aclaró.

Con respecto a su presente y su retorno a Brasil, la relación con Gustavo Canales surge como fundamental de cara a la temporada que se avecina con el Botafogo, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Colo Colo por la segunda fase: “Se dio el sorteo así y no creo que sea el destino. Es algo especial, porque con Canales jugamos en la U y le tenemos un cariño muy lindo. Ahora nos debemos a Botafogo y nos tocó Colo Colo. Vamos a intentar hacer lo mejor para seguir pasando a la otra fase, será un partido difícil, pero no imposible”.

El jugador, que estuvo entre 2008 y 2010 en el club azul, cree que con el delantero tendrán el fiato necesario para pasar de ronda y luchar por el torneo continental: “Gustavo es una gran persona, un tipo que está siempre contento y tira el grupo para arriba. Lo conocía por jugar en contra y no personalmente, tuvimos algunas vivencias parecidas en la carrera, estuvo en China, en la U, hay muchas cosas en las que nos ponemos al día”.

GRAF/JR