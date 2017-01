¿Quién es Benjamín "Topo" Berríos? El volante mixto de Colo Colo que sorprendió ante Cerro

Al interior de los camarines del Monumental los sobrenombres de los jugadores de inferiores están a la orden del día. Pero existe uno es que conocido desde la Sub 15 hasta la Sub 19 de Colo Colo: El “Topo”. Así le dicen desde que llegó al club al volante mixto Benjamín Berríos, quien fue una de las figuras del duelo amistoso entre el Cacique y Cerro de Uruguay, que ganaron los albos por 2-1.

El juvenil de 19 años ingresó a la cancha a los 60′ y de inmediato se posicionó en la mitad de la cancha, donde en varios momentos cumplió el rol de enganche. Con una personalidad que sorprendió a los hinchas albos que no lo conocían, el “Topo” se dio hasta el gusto de ir al ataque como si ya llevará varios años jugando en Primera.

A los 74′, el argentino Ramón Fernández sacó un tiro libre que llegó a la cabeza de Benjamín quien golpeó el balón al vertical izquierdo del arquero Sebastián Britos. El público del Monumental se paró de inmediato a aplaudir el rendimiento y pachorra que mostró el juvenil.

“Los juveniles no hay que apurarlos y lo importante es que jueguen y se equivoquen, porque tienen que seguir creciendo. Esta etapa es para que se equivoquen y aprendan”, afirmó el técnico Pablo Guede cuando se le consultó sobre la actuación de Berríos y también del joven lateral Ricardo Alvarez ante Cerro.

No fue nada fácil

Antes de subir y realizar la pretemporada con el primer equipo de Colo Colo, el “Topo” era uno de los titulares indiscutibles de la Sub 19 de los albos. Pero llegar hasta ahí no fue fácil y es él mismo quien lo explica en una entrevista entregada hace algunas temporadas al sitio web del club.

“He mejorado en algunas cosas. La conservación del balón, antes al no tener continuidad me comían vivo. Me apuraba, perdía fácil la pelota. La presión, se podría decir. Pero eso ya lo estoy manejando“, sentenciaba Berríos.

En esa conversación, Benjamín también reveló que su mayor ídolo en el fútbol es Jorge Valdivia, que le gustaría jugar en Emiratos Árabes y que su mayor sueño es “ser un futbolista formado y de jerarquía”.

El joven ya mostró sus primeros atributos y ahora le queda ratificar su presencia en el primer equipo de Colo Colo.

