Los cinco episodios que revelan el carácter irreverente de Santiago Silva

La llegada de Santiago Silva llena de ilusiones a Mario Salas, que buscará que el delantero uruguayo de 36 años emule las actuaciones de Nicolás Castillo en el últimos año. Un goleador innato dentro de la cancha, el Tanque uruguayo tiene en su historial algunas situaciones que generaron polémica.

Revisa los cinco episodios que revelan el polémico carácter del ex delantero de Banfield, desde el día que le robó la cámara a un periodista brasileño tras perder la final de la Copa Libertadores hasta la riña que tuvo con un hincha de Tigre.

El día que le robó la cámara a un periodista

Boca Juniors había perdido la final de vuelta de la Copa Libertadores de 2012 por 2-0 ante Corinthians. En el camino a los vestuarios en el Estadio Pacaembú, Santiago Silva estaba siendo filmado por Rogerio Voldan, periodista de Rit TV, con su teléfono celular, algo que no le gustó al delantero uruguayo. ¿Qué hizo? El ariete de 36 años le robó el aparato al reportero.

“¡Eres un ladrón!“, gritó el brasileño, que luego haría la denuncia.

La policía tomó nota y entró al camarín de Boca a rescatar el teléfono del reportero.

La rescisión de su contrato con Lanús

El 11 de marzo de 2014, el delantero uruguayo recibió la sanción de su club, Lanús, de no recibir sueldo por un mes. Según informó el diario Clarín, Silva se habría negado a entrenar y concentrar con el equipo, luego de que el entrenador del club Granate, Guillermo Barros Schelotto, lo relegara a la banca repentinamente.

“Puedo ser suplente, el semestre anterior lo fui, pero me sentí perjudicado porque estaba peleando por algo para los jugadores“, aseguró el ex Banfield.

A los pocos días, los rumores sobre una rescisión de contrato del atacante comenzaron a sonar. Los motivos que trascendían en ese momento eran situaciones que involucraban a Silva en dos versiones diferentes.

Una era que el ex Vélez había tenido una pelea que terminó a los golpes con Javier Valdecantos, preparador físico de Lanús, aunque este último salió a desmentirlo. De todas formas, según informó Infobae, desde el interior de la institución confirmaron el altercado.

Y la otra versión involucraba al Pelado en una irresponsabilidad de sus compañeros. Silva habría intentado cubrir a algunos jugadores de Lanús que estaban tomando cerveza en las instalaciones del club y por este motivo terminó discutiendo con el cuerpo técnico.

El 13 de marzo de ese año, el uruguayo y el club decidieron dar por terminado el contrato.

“Me fui de Lanús por un entredicho entre el ayudante técnico (Gustavo Barros Schelotto) y el grupo de profesionales. Entonces, como referente, decidí respaldar a mis compañeros y me comí el garrón“, reveló el nuevo delantero de la UC a La Nación, en una entrevista en enero de 2016.

La pelea con un hincha de Tigre

La subida al bus de Boca Juniors luego de la derrota 1-0 ante Tigre terminó en una riña. Fue el 15 de abril de 2012, cuando un hincha del club de Victoria le empezó a gritar a los jugadores mientras salían del estadio.

“Uruguayo fracasado, andá a pedirle a Riquelme que venga a ayudarte”, gritó el fanático.

Luego se armó la gresca, que involucró también a los jugadores xeneixes Agustín Orión, Rolando Schiavi y Franco Sosa, que terminó con puños.

El Tanque se fracturó dos dedos de la mano derecha y entrenó al día siguiente junto a sus compañeros, aunque sería sancionado por seis fechas luego de su accionar.

“Nosotros fuimos a putear a (Pablo) Mouche porque en el gol había provocado a la gente de Tigre, pero Mouche no apareció. Entonces, vimos a Silva y le gritamos ‘uruguayo fracasado’”, aseguró el hincha agredido al diario Olé. “Me hubiera gustado tenerlo mano a mano y no de a cuatro“, añadió.

La discusión con fanáticos de Racing en el avión

El viaje de vuelta de Boca luego de su victoria ante San Martín de San Juan no fue de lo más grato. En el avión de vuelta, los integrantes del club Xeneixe coincidieron con aficionados de Racing.

Al Tanque no le gustó la situación y le pidió a algunos aficionados de la Academia que se cambiaran de lugar. En ese momento, otros hinchas empezaron a molestar al uruguayo.

“Muerto, no le hacés un gol a nadie y justo nos metés uno a nosotros“, le habrían gritado al Tanque los simpatizantes de Racing según Clarín.

Según el citado medio, Silva enfureció y quiso enfrentarse a los hinchas, pero el jugador Rolando Schiavi, y los dirigentes Juan Carlos Crespi y Marcelo London, tuvieron que calmar al uruguayo para que no pasara a mayores.

“Nosotros nos tenemos que bancar que nos verdugeen siempre y, si decimos algo, la culpa la tenemos nosotros“, se quejó Silva después del altercado.

El día que Calandria se perdió un penal y el Tanque se lo dedicó al árbitro

Corría el minuto 85 en el Teniente de Rancagua, en un partido de la Copa Libertadores de 2014. Pablo Calandria tenía la oportunidad de poner en ventaja a O’Higgins ante Lanús ya que el árbitro del encuentro, Wilton Sampaio, había dado un penal a los Celestes. El ex delantero de la UC lo falló y Santiago Silva le dedicó la atajada de su compañero Agustín Marchesín al juez del partido.

Sampaio expulsó a Silva, que tuvo que ser contenido por varios de sus compañeros porque el Tanque intentaba acercarse al árbitro airadamente.

Terminó 0-0 el encuentro, Lanús clasificó a octavos de final y O’Higgins quedó eliminado. Santiago Silva recibió tres fechas de suspensión.

“Fue un partido como lo vieron todos: muy raro. Una mano que nunca existió, último minuto… Nos dejaba afuera. Si me da el pasaje a semifinales se lo volvería a gritar en la cara el penal atajado al árbitro. Fue ese momento, pero después uno se lamenta todo. Pero como que nos estaban metiendo la mano en el bolsillo. Por ahí se equivocó, pero ya pasó. Fue un mal momento y hoy la estoy pagando con tres fechas”, aseguró más adelante el uruguayo.

GRAF/FBC