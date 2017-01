El crudo relato de Rivero tras el asalto: "Me abrieron la puerta y cuando quise mirar tenía el arma en la cabeza"

El delantero de Colo Colo Octavio Rivero, relató el complicado momento que vivió en la madrugada de este jueves donde fue asaltado y le robaron su vehículo, una camioneta Porsche evaluada en 50 millones de pesos.

Rivero realizó la denuncia correspondiente y este jueves revivió la desagradable jornada. “Estaba saliendo de comer con un amigo, me voy a subir a la camioneta y resulta que nos agarran cuatro personas, dos armadas. Una de ellas me apunta a la cabeza, la otra a mi amigo y dicen que les demos todo lo que teníamos. Se llevaron la camioneta y quedamos así”.

“Cuando lo vi, me abrieron la puerta -del vehículo- y cuando quise mirar, ya tenía el arma en la cabeza. No tenía para hacer nada, sólo entregar las cosas, lo que me pedían”, añadió.

Pese a lo ocurrido, el uruguayo se mostró tranquilo y dio gracias, ya que las cosas no pasaron a mayores. “Lo más importante es que no nos pasó nada ni a mí ni a mi amigo, eso fue lo más importante”.

