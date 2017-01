El duro relato de Hugo Droguett tras superar un accidente vascular

Hugo Droguett demostró mejoría en su estado de salud, ahora está de vuelta en Antofagasta preparando su inclusión a la pretemporada de los Pumas tras sufrir un cuadro de Isquemia Transitoria mientras se encontraba de vacaciones en la ciudad de Temuco el pasado 27 de diciembre.

Tras sufrir la afección que lo mandó al hospital y provocó algunos daños motores en el inicio cundió la preocupación, sin embargo, el ex seleccionado tuvo una rápida mejora retomando su vida normal e incluso se presentó en el camarín de su equipo para ponerse a disposición del técnico Fernando Vergara.

Droguett tuvo que ver la práctica de sus compañeros desde la tribuna, a la espera de recuperar su plenitud física y desde ahí contó su optimismo tras la recuperación: “Estoy muy contento, feliz de volver y poder estar acá. Ahora estoy con mi familia y eso me motiva aun más. Que mi hijo me pueda ver jugar es algo que no había pasado en los últimos años. Me siento mucho más acompañado. Lo que me pasó le puede pasar a cualquiera. Cuido mi alimentación y siempre evito el trasnoche producto de mi condición como futbolista. Aún así tuve este accidente. Yo nunca pensé que algo así me podía pasar, fue algo muy raro, pero que acepto“, señaló en conversación con El Mercurio de Antofagasta.

El volante confiesa que aprendió que “no importa cuánto entrene o cuide mi alimentación, cosas así llegan de pronto” y por eso advierte a sus compañeros de que el tema de la hidratación es fundamental para los deportistas: “Tengo que hidratarme mejor a fin de evitar que se repita. No me gusta mucho el agua, prefiero el jugo o la bebida“.

Con respecto a su vuelta a las canchas el jugador sabe que debe darse un tiempo para volver con todo a las prácticas: “Los resultados debieran llegar a más tardar mañana, por lo que debería comenzar después de eso. Una vez lleguen se verá qué tipo de entrenamiento comenzaré a seguir”, además de reconocer el complicado momento para el club nortino que no contará con figuras como Matías Dituro y Alejandro Delfino: “En el poco tiempo que llevo acá, podría decir que es normal que el CDA tenga problemas en los arranques”.

“De nuevo empiezo tarde la pretemporada -ya lo tomo como cábala-, pero tengo fe en Fernando Hurtado, sé que si le toca jugar lo hará bien, y fe en mis compañeros de equipo”, aclaró con respecto al portero que tomará el puesto del ex capitán del CDA.

Para finalizar, Droguett alabó a los refuerzos que buscarán un espacio en este nuevo Antofagasta: “Bueno, recuperamos a Muri (Juan Muriel Orlando), y eso es algo muy bueno. Él demostró que es un gran jugador en los momentos más complicados, también está (Paulo) Magalhaes y (Bryan) Carvallo, quienes son grandes jugadores, sé que todos intentarán hacer lo mejor posible”, cerró.

