Se acabó el romance: El descontento de Pablo Guede con la dirigencia de Blanco y Negro

“No quiero decir nada. Se nos fue (Jean) Beausejour, se nos fue Martín (Rodríguez), se nos va a ir Claudio (Baeza). Otra pregunta“, fue la frase de Pablo Guede que dejó en evidencia el descontento que tiene con la dirigencia de Blanco y Negro, terminando con la buena relación que existía entre ambos desde la llegada del ex entrenador de Palestino y San Lorenzo en el club.

El técnico de Colo Colo está disconforme con el manejo que han tenido los dirigentes, en especial con dos: el gerente deportivo Óscar Meneses y el presidente Aníbal Mosa. La molestia radica en la incapacidad que han tenido para cerrar las contrataciones que solicitó y la continuidad de un par de jugadores.

Si bien, el argentino no ha mencionado a ambos dirigentes, desde el entorno del técnico confesaron que con Meneses ya no habla constantemente y que la contratación de Pedro Morales fue obra de Mosa y no petición de él.

La relación con Meneses se quebró cuando el dirigente partió a Brasil en medio de las negociaciones que se estaban llevando con Cruz Azul por Martín Rodríguez. Guede estaba de vacaciones y solicitó expresamente que no vendieran a ningún jugador. Sin embargo, esto no se cumplió, y el volante emigró a la Máquina Cementera y el gerente deportivo estaba en tierras brasileñas en sus días libres.

Tras eso, la relación entre ambos quedó debilitada, pero tras las declaraciones que emitió contra Claudio Baeza de que si no renovaba, tomarían cartas en el asunto, el adiestrador simplemente se enfadó por este hecho.

Para el entrenador, dichas declaraciones de Meneses no fueron acertadas y lo único que generaron fue que el jugador se alejara más de Colo Colo en vez, de llegar a un buen puerto en las negociaciones.

La molestia de Guede con Mosa

Si bien, con el presidente de Blanco y Negro siempre ha tenido una buena comunicación y ha contado con el respaldo, en el presente mercado de fichajes, comenzaron los roces. El DT fue claro en indicar que si no llegaba Macnelly Torres o César Valenzuela, dos jugadores que había solicitado, no iba a llegar nadie.

¿Qué pasó? Colo Colo arregló con Pedro Morales quien se encontraba libre. El fichaje del volante no fue visado por Guede y literalmente fue una decisión del mandamás de ByN, puesto que tampoco le consultó al resto de los dirigentes.

Esta situación terminó por colmar la paciencia del argentino, quien poco a poco comienza a perder la confianza con los dirigentes, y ve como sus figuras comienzan a emigrar mientras en el club no son capaces de retenerlos.

