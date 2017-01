Sifup influirá en la programación del Clausura a partir de la quinta fecha

Luego de que la ANFP y el Canal del Fútbol hicieran oficial la programación de las cuatro primeras fechas del Torneo de Clausura 2017, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) manifestó su preocupación por los partidos asignados en la franja horaria de las 12:00 horas.

En ese horario, están fijados Antofagasta vs. Everton e Iquique vs U. de Chile por la primera fecha, Huachipato vs. Palestino y Everton vs. U. Católica en la segunda jornada, Santiago Wanderers vs. U. Católica y Antofagasta vs. U. de Concepción por la fecha 3, y Temuco vs. Colo Colo y Antofagasta vs. Palestino, por la fecha 4.

Por este motivo, el Sifup informó que ahora se harán parte de la programación del torneo desde la quinta fecha, con el fin de evitar nuevos conflictos. “La planificación de las programaciones, a contar de la fecha 5 y con el calendario de la Copa Sudamericana ya conocido, contará con la presencia del Sindicato de Futbolistas, con el objetivo de plantear los intereses e inquietudes de sus asociados, más allá de criterios comerciales o económicos”, aseguró el organismo en un comunicado emitido en su página web.

En el comunicado también explicaron la singular situación con Deportes Antofagasta, que tiene tres partidos programados a las 12 horas en las cuatro primeras fechas.

Ante esto el club nortino había presentado una carta formal a la ANFP pidiendo un cambio de programación. Sin embargo, el Sifup, luego de gestionar con la ANFP, aseguró que contactaron a Jorge Sánchez, presidente del CDA, para que confirmara el cambio de horario de esos encuentros, pero fue el propio mandamás el que rechazó la modificación de la programación por tener los viajes ya gestionados.