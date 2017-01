DT de Cerro se preocupa por la dupla goleadora de Unión Española para la Libertadores

El próximo 31 de enero, Unión Española tendrá su primer duelo en la Copa Libertadores cuando enfrente a Club Atlético Cerro en Uruguay por la segunda fase del torneo. El cuadro de Martín Palermo buscará obtener un triunfo como visita para así llegar de mejor forma al partido de vuelta, el cual está programado para el 7 de febrero en el Estadio Santa Laura.

En la previa de dicho encuentro, el plantel de Cerro visitó nuestro país para jugar un partido amistoso ante Colo Colo. Tras el duelo, el técnico Diego Alonso Barragán habló con El Gráfico Chile y comentó que una de sus mayores preocupaciones es el nivel que han alcanzado Diego Churín y Carlos Salom en Unión Española.

“Conozco todo del juego de Churín y Salom. Tienen muchos partidos sobre el cuerpo y a eso se le suma la cantidad de goles que han convertido juntos, con careta o sin careta en el caso de Churín (risas). La tecnología que hay hoy en día nos ayuda mucho para estudiar en profundidad los movimientos de ambos jugadores. A pesar de su rendimiento, estoy convencido que al final es once contra once y una pelota picando”, comentó el técnico.

A pesar del respeto a la dupla goleadora hispana, el técnico de Cerro confiesa que “hasta el momento no hemos definido si les haremos marca personal o zonal. Creo que lo más importante es el balón tanto para defenderte como para atacar. Primero será eso y después que el equipo cumpla con las obligaciones que tienen”.

Además de elogiar a los delanteros, Diego Alonso Barragán entregó una serie de halagos para el técnico Martín Palermo, quien ha tenido un crecimiento bastaste grande al mando de Unión Española. “Es un grande. No solamente por lo que hizo como jugador, sino por lo que ha realizado en un año como entrenador. Pero ni Barragán puede entrar al campo a defender ni Martín puede hacer goles, así que por ese lado duermo tranquilo”, sostuvo el DT.

Otro de los personajes que estuvo presente en el Monumental fue Alfredo Jaureguiberry, presidente de Cerro. El timonel analizó el duelo que tendrán frente a los chilenos y se mostró alucinado con el estadio de los hispanos en Independencia.

“Esperamos dar lo máximo en ese partido porque nos jugamos la vida en ese mata mata. Vemos a Unión Española como un equipo bastante bueno, importante. Aprovechando el viaje a Santiago me reuní con el gerente deportivo de Unión y me llevó a conocer el Santa Laura. ¿Qué me pareció? Es espectacular, es de nivel mundial”, comentó Jaureguiberry.