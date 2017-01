Sudamericano Sub 20 finalmente se verá por las señales de Canal 13 y CDF

Buenas noticias para los hinchas de la selección nacional. Este viernes, a pocas horas del debut de la Roja ante Brasil por el Sudamericano Sub 20, se confirmó que finalmente sí habrá transmisión oficial para los duelos de la escuadra chilena en el torneo que se disputa en Ecuador, al igual que para el resto de los compromisos. La confirmación vino cerca de las 18:00 horas, a una hora del duelo de los chilenos ante el Scratch.

Las gestiones para lograr que el torneo se viera por las pantallas de Canal 13 y CDF las realizó la ANFP, quien negoció directamente con la Conmebol para revertir la posición de Full Play, empresa dueña de los derechos del Sudamericano. El encargado de confirmar la información fue Rodrigo Astorga, gerente de programación de la ANFP, a través de su cuenta de Twitter.

ATENTI: Habrá televisión para el Sudamericano Sub 20, se podrá ver por Canal 13 y CDF.. — Mágico Astorga (@RodAstorga) January 20, 2017

Vale la pena mencionar que hace pocos días, Canal 13 había anunciado que no transmitiría el torneo por los problemas legales que existían con Full Play, luego que la empresa dueña de los derechos televisivos, viendo que la estación católica había subarrendado la señal a CDF, interpuso una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el “fin de mantener los derechos de transmisión y comercialización de publicidad y patrocinios en los Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17, que tendrán lugar próximamente”.

Ante esta situación, la Conmebol insistió que trató de quitarle los derechos a Full Play por estar involucrado en los casos de corrupción de la FIFA, pero no lo consiguieron para estos dos torneos. Ahora, sin embargo esperan “dar por terminada la relación contractual con la empresa Full Play, luego de que su Presidente y Vicepresidente fueran incluidos en la lista de personas acusadas por la justicia estadounidense en casos de corrupción”.

Es así como todos los hinchas de la Roja podrán ver por la televisión abierta la actuación del plantel de Héctor Robles ante Brasil y el resto del Sudamericano Sub 20.