El claro mensaje de Gonzalo Jara: "A la U se le exige un campeonato por año"

El defensa de Universidad de Chile, Gonzalo Jara, se confesó en el sitio oficial del club donde elogió al cuerpo técnico encabezado por Ángel Guillermo Hoyos y trazó las metas para el 2017.

“Como plantel tenemos claro que a la U se le exige un campeonato por año y el 2016 no lo logramos. Se está trabajando muy bien, el cuerpo técnico nuevo ha tenido tiempo para trabajar en lo físico y en la forma de juego“, sostuvo Jara.

“El equipo no fue regular, pero el día a día lo vivo con agrado. Jamás me he arrepentido de haber venido a la U. Este es el lugar donde quería estar, más allá de los resultados“, agregó.

Sobre su presente y futuro en los azules aseguró que “estoy contento en la U, una salida del club la veo lejana. Estoy cómodo y feliz. Espero que este año sea bueno para nosotros“.

Finalmente, se refirió al estilo Hoyos e indicó que “tenemos una forma de juego y como equipo sabemos a lo que jugamos y a lo que queremos optar. Es la tendencia que se está dando en el fútbol de hoy“.