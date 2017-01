Johnny Herrera volvió a las prácticas de la U tras el nacimiento de su primer hijo

Johnny Herrera tuvo un movido final de 2016 y el inicio del 2017 no ha sido distinto para el arquero de Universidad de Chile. Luego de terminado el campeonato de Apertura 2016/2017, el ídolo de los azules sorprendió a todos con sus críticas a la dupla técnica de Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri que los dirigió durante el torneo pasado, señalando que “el club no está para experimentos”.

Los comentarios no cayeron nada de bien en la dirigencia y Carlos Heller, presidente de Azul Azul, salió a responderle: “se acabó la buena onda con los jugadores. Acá no hay vacas sagradas, no mandan los referentes”. Con la polémica instalada, el arquero anunciaba que quería dejar el club y descolocaba a todos los fanáticos de la U. Pero, tras largas negociaciones, llegó a un acuerdo con la directiva para seguir siendo el ídolo y referente del club. Así terminaba el movido 2016 del Samurai Azul.

Ya en 2017, Johnny Herrera volvió a los entrenamientos de Universidad de Chile, ahora dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, aunque siempre enfocado en el inminente nacimiento de su primer hijo: Bruno Octavio Herrera Scholtbach. Tras estar en las primeras prácticas de los azules, el arquero recibió un permiso especial para que el espere la llegada de su primogénito e, incluso, no viajó a La Serena para una de las etapas de la pretemporada.

Y la tensa espera del arquero llegó a su fin. Bruno, hijo de Johnny y Steffi Scholtbach, nació este miércoles por la noche y el jugador se reintegró este viernes a los entrenamientos de Universidad de Chile de cara a los desafíos del primer semestre de 2017, donde jugarán el Torneo de Clausura y la Copa Sudamericana.