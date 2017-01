Martín Rodríguez y su adiós de Colo Colo: "Espero que algún día me comprendan"

Quiero agradecer a la institución mas popular de chile. Qué me entregó la oportunidad de vivir unos años maravillosos e inolvidables en el cuál crecí como persona! Quiero agradecer a mis compañeros al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club! Quizás las cosas no se dieron de la mejor manera pero, aveces las oportunidades se dan solo una vez en la vida ! Me voy agradecido totalmente de todo el cariño que me mostraron en el momento, se que hoy están dolido por mi decisión espero algún día me comprendan! Ante todo, muchas gracias a todos Abrazos 😘

