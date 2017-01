Santiago Silva y la misión de reemplazar a Nicolás Castillo: "Me encantan las presiones"

Universidad Católica presentó este viernes a Santiago Silva como el primer refuerzo del equipo para la temporada 2017, donde los grandes objetivos son la Copa Libertadores y el Torneo de Clausura, certamen en el que buscarán el tricampeonato.

En su presentación, una de las grandes interrogantes que le realizaron al Tanque fue si estaba preparado para reemplazar a Nicolás Castillo, quien en la temporada anterior fue la figura en la conquista del bicampeonato.

El delantero uruguayo fue claro e indicó que “me gusta jugar con presión, me encantan las presiones. Castillo lo hizo muy bien, dejó su rastro acá y eso es muy bueno. Estoy muy motivado y en una etapa de mi carrera donde vivo las cosas diferentes y el tema de la presión no es importante. Quiero ofrecer la mayor cantidad de goles posibles“.

Sobre la gestación de su llegada a los Cruzados y los motivos que lo llevaron a fichar en la UC indicó que “la motivación de venir a un país que está muy bien estructurado futbolísticamente y después a donde venía y creo que estaba todo en orden para que pudiera llegar. Quiero intentar hacer lo mejor y como delantero quiero hacer goles. Espero demostrar lo mejor de mi en la cancha“.

“Es una experiencia nueva para mi, es una motivación enorme y el bicampeonato que obtuvieron es excelente y lo importante es adaptarme bien para estar bien para el campeonato local y la Copa Libertadores“, agregó.

Silva, de 36 años, se ha destacado por ser un jugador con carácter fuerte y apasionado por el fútbol. Al ser consultado por su personalidad, dijo que “me he calmado con el pasar de los años, sobre todo con los árbitros. Pero el tema de los festejos los vivo de esa manera y cuando no lo sienta, dejaré de jugar al fútbol“.

Otro de los temas que se refirió al nivel que mostró Diego Buonanotte el semestre pasado. “Si bien no nos tocó jugar juntos, siempre tuvimos una buena relación y saber que tengo un jugador con mucha clase que me pueda asistir y que es importante en el grupo motiva. Lo importante es que mi experiencia pueda sumar al grupo”.

Finalmente, indicó que llega en perfectas condiciones físicas y que lo único que debe hacer es “me tengo que adaptar al grupo, soy una persona sencilla humilde y eso ya es importantísimo. Espero adaptarme excelentemente al grupo y al fútbol chileno”.

GRAF/PMR