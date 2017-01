Ángelo Sagal sueña con la camiseta azul: "Estoy preparado para dar el salto a la U"

El delantero Ángelo Sagal se ha transformado en la gran obsesión de Universidad de Chile. El cuadro azul ya inició las negociaciones con Huachipato para comprar su pase y que así sea una de las grandes figuras del nuevo plantel que está armando el técnico Ángel Guillermo Hoyos para el 2017.

Desde Talcahuano donde regresó tras su jugar la China Cup con la selección nacional, el atacante de 23 años se muestra feliz con la oferta del equipo azul. A pesar de que no confirma en qué proceso van las negociaciones, el atacante afirmó que la U “es un club grande y siento que estoy preparado para dar el salto; siento que no me pesa la camiseta”.

En conversación con el diario El Mercurio, el delantero también confesó que durante su estadía en China habló con Carlos Carmona, otro de los jugadores que es pretendido actualmente por la dirigencia de Azul Azul.

“Sería lindo jugar con Carlos. Es una excelente persona y un gran jugador. Me recibió muy bien en la selección; es de los más experimentados. Hablamos en Chile de esta opción (de ir a la U), pero estábamos enfocados en la Roja. Me hace feliz saber que un equipo así y su técnico me quieran”, comentó el jugador.

Para finalizar, el jugador de Huachipato afirmó que debe mantener su nivel para así lograr su gran objetivo en el corto plazo. “Quiero estar en la nómina que jugará ante Argentina en marzo; esta es mi meta”, sentenció Sagal. El duelo contra los trasandinos está programado para el 23 de marzo en el estadio Monumental de River.