La revancha de Larry Valenzuela en primera: "Quiero lucirme con la camiseta de Wanderers"

Tras ser una de las figuras de Melipilla en la segunda división, el volante Luis “Larry” Valenzuela tendrá su revancha en el fútbol de primera. En las últimas horas, el jugador nacido en Colo Colo fue presentado como el útlimo refuerzo de Santiago Wanderers para la próxima temporada.

En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, Valenzuela demostró su felicidad por regresar a la primera línea del fútbol nacional. “Lo que más quería era volver a la Primera División y mi papá hizo toda la fuerza desde el cielo para que viviera este momento en Santiago Wanderers. Tengo que andar bien. Lo estoy disfrutando y estoy tranquilo, porque sé que todo va a salir bien“, sentenció el jugador quien perdió a su padre en septiembre del año pasado.

El nuevo refuerzo caturro también confesó parte de la conversación que tuvo con el técnico Eduardo Espinel en su primer día en el club. “Me dio una enorme tranquilidad. Me pidió que estuviera contento y que disfrutara de un equipo grande de la competencia. Que responda en cancha y que me ponga luego en lo físico, para ser una alternativa desde el primer partido”, comentó desde la quinta región.

Durante la entrevista, el mediocampista aprovechó de denunciar las dificultades que puso la dirigencia de Melipilla para cerrar el contrato con Wanderers. “Mejor ni me acuerdo de todos los problemas que tuve para desvincularme. No me querían dejar partir y el dueño de la institución (Carlos Encinas) se portó muy mal… después que era su regalón, pasé del amor al odio, pero de ese odio que es de una mala persona. Hay puros malos recuerdos de mi última etapa en Deportes Melipilla. Es una pena, pero la cosa fue así”, apuntó.

Para finalizar el jugador de 28 años apuntó que por el momento su gran objetivo es “responder a todos. Vengo con ganas, picado y con el deseo de lucirme con la camiseta de Santiago Wanderers”.